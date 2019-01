FESPACO 2019 : un film camerounais retenu parmi les longs métrages en compétition

Le comité d’organisation du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) a révélé ce mardi, la liste des 20 films (fiction) en compétition pour l’Etalon d’or de Yennenga. C’est le film de Jean-Pierre Bekolo qui défendra les couleurs nationales dans cette catégorie.

La sélection officielle des longs métrages en compétition à la 26e édition du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (Fespaco) est enfin disponible. Elle a été dévoilée ce mardi lors de la conférence de presse internationale à Paris organisée par le comité d’organisation dudit évènement.

Cette année, l’unique long métrage camerounais qui a été retenu est MIRACULOUS WEAPONS (LES ARMES MIRACULEUSES) du réalisateur Jean-Pierre BEKOLO. Le long-métrage, dont le titre est inspiré du livre “Les Armes Miraculeuses” d’Aimé Césaire, raconte l’histoire de trois femmes qui se retrouvent autour d’un condamné à mort dans les années 60 à Free State, un Etat sud-africain.

Sorti en 2017 , il discutera donc l’Etalon d’or avec 19 autres films de 16 pays africains parmi lesquels le Mali, le Burkina Faso, la Tunisie,la Tanzanie, l’Egypte, le Ghana, le Kenya, la Côte d’Ivoire, le Mozambique,le Maroc, le Soudan, le Rwanda, l’Afrique du Sud, l’Algérie et le Nigeria. Le Burkina Faso s’en sort avec le plus grand nombre de films retenus (trois), suivi de l’Afrique du Sud et de la Tunisie, qui ont chacune, deux représentations.

Rien n’est encore terminé. Les autres catégories de la compétition seront dévoilées au cours de la semaine à Ouagadougou, où se tiendra l’évènement du 23 février au 2 mars 2019.