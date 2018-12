Festival du Cinéma Africain de Khouribga : 15 films en compétition officielle

La 21ème édition du Festival du Cinéma Africain de Khouribga (FCAK), qui aura lieu du 15 au 22 décembre 2018, a programmé 15 films en compétition officielle qui seront départagé par un jury africain d’exception, présidé par M. Balufu Bakupa – Kanyinda, réalisateur congolais reconnu.Les films, qui seront en lice pour décrocher le « Prix Ousmane Sembène », proviennent de 14 différents pays d’Afrique, à savoir, le Cameroun, le Kenya, l’Afrique du Sud, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Tanzanie, le Benin, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Congo, le Rwanda, le Mali ou encore la Zambie, annoncent les organisateurs de ce festival, Initié par la Fondation du Festival du Cinéma Africain.

Rendez-vous marquant de l’histoire du cinéma africain, le Festival du Cinéma Africain de Khouribga, qui souffle sa 41ème année d’existence, rendra hommage au patrimoine culturel angolais. Ainsi, quatre films angolais, « Alda & Maria », « Angola Année Zéro », « Paroles Cinéastes » ainsi que « Un Héros » seront projetés. Ils mettront en avant le relief exceptionnel de ce pays renaissant de ces cendres après avoir été lourdement affecté par les conflits et les guerres.

La production cinématographique angolaise a connu plusieurs évolutions ces dernières décennies, notamment depuis 2002 où le gouvernement a doté le cinéma angolais des budgets conséquents à sa réhabilitation. Une nouvelle génération de réalisateurs apparaît, et leurs projets cinématographiques sont encouragés.

Le Groupe OCP, à l’instar des éditions précédentes, soutiendra cette édition à travers l’organisation d’activités et rencontres culturelles pour la promotion des cultures et créations artistiques africaines. A cet effet, un vernissage d’une exposition internationale d’art contemporain d’Afrique en partenariat avec l’association Arkane, une rencontre littéraire avec l’écrivain angolais, Cornélio Caley, ainsi qu’une animation musicale locale sont prévus, le 21 décembre prochain, journée consacrée à l’hommage de la culture angolaise.

Plateforme incontournable des cinéastes et artistes africains de renom, cette 21ème édition du FCAK connaîtra la participation d’un jury africain d’exception, présidé par M. Balufu Bakupa – Kanyinda, réalisateur congolais reconnu. Le jury sera également composé de 6 autres membres dont M. Licínio Azevedo, cinéaste et écrivain brésilien installé au Mozambique, M. Oumar Sall, auteur et critique sénégalais, Mme Apolline Traore, cinéaste burkinabé, M. Zézé Gamboa, réalisateur angolais, Mme Noufissa Ben Chehida, actrice marocaine ainsi que Mme Yasmine Bel Mahi, journaliste marocaine.