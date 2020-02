Festival national du film: 15 longs métrages de fiction en lice pour la compétition

Au total, 15 films marocains seront en compétition à la 21e édition du festival national du film de Tanger prévu du 28 février au 7 mars prochain, a annoncé un communiqué du Centre Cinématographique Marocain (CCM).Ainsi, la commission de sélection de films de long métrage de fiction candidats à la compétition officielle de ce festival a visionné 21 long-métrages et décidé de choisir, 15 films qui seront en lice pour décrocher le grand prix de cette manifestation cinématographique.

Il s’agit des films « Adam » de son réalisatrice Maryam Touzani, « Khmiss 1984 » de Mohamed Bouzaggou, « Lalla Aicha » de Mohamed El Badaoui, « La Mora, l’amour au temps de guerre » de Mohamed Ismail, « L’automne des pommiers » de Mohamed Mouftakir, « les portes du ciel » de Mourad El Khaoudy, « les femmes du pavillon j » de Mohamed Nadif, « Olivier Black » de Tawfik Baba, « Otages » de Mehdi Khaoudi, « Petits rêves », Mohamed Kerrat, « Pour la cause » de Hassan Benjelloun, « le miracle du saint inconnu » de Alaa Eddine Aljem, « The punch » de Mohamed Amine Mouna, « The way to paradise » de Wahid Sanouji et « Une femme dans l’ombre » de Jamal Belmajdoub.

Pour rappel, la 21ème édition du Festival national du Film (FNF) aura lieu du 28 février au 07 mars 2020 à Tanger.

Le programme de ce festival comporte une compétition pour les films de court métrage de fiction, une autre pour les films de long métrage de fiction et de documentaire et des rencontres professionnelles outre la présentation du bilan cinématographique au titre de l’année 2019 et des activités parallèles.

Crée en 1982 mais annuel, sans connaître d’interruption à partir de sa 11ème édition en 2010, le Festival national du film au Maroc est organisé par le Centre cinématographique marocain.

En 2019, le grand prix de cette manifestation artistique a été remporté par le long-métrage « Lancer ce poids » de Hind Bensari. Pour la compétition des courts-métrages, le film « les enfants des sables » de El Ghali Graimiche s’est adjugé le titre.