Fête de la jeunesse : l’initiative Youth Conneckt, innovation de 2020

Confirmation du ministre de la Jeunesse et de l’éducation civique (Minjec) au cours de la deuxième réunion préparatoire à lévènement tenue ce 21 janvier à Yaoundé.

Le ministre Mounouna Foutsou avait autour de lui ce 21 janvier les responsables de son ministère, les administrations partenaires, des associations et mouvements et les experts du secteur jeunesse. « L’innovation majeur qu’est le Youth Connekt Cameroon est au cœur de l’organisation de cette 54eme édition de la Fête de la jeunesse », a-t-il soutenu.

Lancée du 06 au 09 décembre 2019 à Yaoundé et sur l’ensemble du territoire national, l’initiative «Youth Connekt Cameroon» est une réponse aux Objectifs de développement durable (ODD) pour un monde plus juste, plus durable, et pacifique en 2030. Elle est constituée de six composantes. Il s’agit de : «Youth Connect Hangout», une plateforme virtuelle interactive où les jeunes sont mis en réseau, puis le «Youth Connect Convention» qui est un forum physique et en même temps un cadre de concertation pour les jeunes entrepreneurs, décideurs, bailleurs de fonds.

Au ministère de la Jeunesse, l’on explique que : « Il s’agit de mobiliser des partenariats afin de booster l’insertion économique des jeunes et leur participation effective au développement. »

Six grands pôles d’activités guideront les manifestations de la Fête de la Jeunesse 2020 : Les activités préparatoires; Les activités de lancement ; Les activités de référence dans les Villages Jeunesse ; Les activités de référence hors des villages Jeunesse ; Les activités délocalisées et les activités d’évaluation.