Fête de la jeunesse : l’Ouest va abriter le lancement national de la 53e édition

La localité de Babadjou va abriter le 31 janvier prochain le lancement officiel des activités de la 53e Fête nationale de la jeunesse.

L’annonce a été faite lors de la première réunion préparatoire de cette célébration nationale qui s’est tenue le 15 janvier à Babadjou. L’arrondissement de Babadjou, non loin de Santa dans le Nord-Ouest abrite des milliers de déplacés internes venant des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. La cérémonie était présidée par François Etapa, secrétaire général du gouverneur de la région de l’Ouest, en lieu et place de ce dernier. Le comité d’organisation a été installé par la même occasion et appelé à se mettre au travail.

Selon le Sg, l’édition 2019 de la fête de la jeunesse sera une occasion pour les jeunes de “mettre en exergue leurs valeurs et surtout de célébrer le vivre ensemble”. Un programme a été adopté pour la “Onzaine de la jeunesse” qui constitue l’une des innovations récentes de cette manifestation populaire des jeunes.

Au “village de la jeunesse”, lieu opérationnel pendant 11 jours, les jeunes vont organiser diverses activités, notamment les conférences-débats et expositions. La “foire de la créativité” sera une occasion pour les jeunes opérateurs économiques de présenter leurs réalisations et ceux qui ont des projets pourront participer au “Business challenge”. Les 20 meilleurs projets retenus au niveau régional se frotteront à ceux des autres régions lors d’un challenge national et des financements seront octroyés aux plus méritants.

Cinq jeunes de l’Ouest ont bénéficié de ces financements lors de l’édition de 2018. Les jeunes dont les problèmes n’ont pas été solutionnés pourront les poser lors du “Parlement de la jeunesse”.