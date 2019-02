Fête de la jeunesse : Maurice Kamto délivre son message depuis sa cellule

Le président du Mouvement pour le renaissance du Cameroun (MRC) a délivré son message ce 10 février aux jeunes à l’occasion de la fête de jeunesse qui se célèbre le 11 février.

Maurice Kamto a saisi cette occasion pour dénoncer son arrestation ainsi que celle de ses camarades. Le président du MRC s’est également indigné contre la gestion de la crise anglophone, le scandale du retrait de la CAN; et le « hold up électoral » dont il se dit victime.

Maurice Kamto a par ailleurs accusé le régime d’alimenter le discours tribal. « Retenez-le, le tribalisme est l’arme qu’utilisent ceux qui n’ont pas d’arguments pour défendre le bilan de 36 ans de corruption et de détournements de fonds généralisés », a-t-il lancé.

Il est également revenu sur la sortie du ministre Jean de Dieu Momo, pour condamner » avec la dernière énergie le discours irresponsable d’un membre du gouvernement qui a pris sur lui de stigmatiser avec une violence inouïe un groupe ethnique, faisant un parallèle avec une page triste de l’humanité que fut le génocide du peuple juif ».