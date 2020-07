La prière dans les lieux publics est interdite, et les fidèles musulmans contraints d’observer les mesures barrières et celles édictées par l’Association culturelle Islamique du Cameroun.

Ce 31 juillet est « fête du mouton » pour la communauté musulmane. Du fait du contexte actuel marqué par la pandémie du Covid-19, l’Association culturelle Islamique du Cameroun (ACIC) a rallongé la liste des mesures restrictives à observer à l’occasion de cette célébration religieuse.

Elle a décidé que la prière se fera uniquement dans les mosquées dans l’observation des règles barrières. Notamment : le respect du quota de 50 personnes au plus, lavage des mains avant et après le culte, distanciation sociale d’au moins un mètre et port obligatoire du masque.

A ces mesures l’ACIC a décidé d’ajouter d’autres mesures préventives comme ; l’interdiction de participer aux femmes et aux enfants de moins de 15 ans, l’usage individuel du tapis de prière, le raccourcissement du sermon et de la prière qui ne doivent pas excéder 20 minutes, la sensibilisation sur la pandémie du coronavirus, la dispersion de la foule après la prière et la limitation voire l’interdiction des réjouissances populaires dans les quartiers.

Rappelons que la fête du ramadan s’était célébrée il y a 70 jours, sous les mêmes mesures restrictives.