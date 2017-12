FÃªte de NoÃ«l : les Kinois se contentent des pÃ©tards

Les pĂ©tards qui ont crĂ©pitĂ© durant toute la nuit du rĂ©veillon de NoĂ«l Ă travers la ville de Kinshasa ont constituĂ© le seul signe qui pouvait faire croire qu’il se passait quelque chose de particulier dans la capitale congolaise, a constatĂ© APA.Car suite aux difficultĂ©s financiĂšres, les Kinois n’ont pas envahi, comme Ă l’accoutumĂ©e, marchĂ©s et autres supermarchĂ©s pour s’approvisionner en denrĂ©es alimentaires et se procurer des habits et chaussures neufs pour les enfants.

Faute de mieux, ils se sont rabattus sur les feux d’artifice et pĂ©tards (pourtant interdits par l’HĂŽtel de ville) pour se donner l’illusion d’ĂȘtre en fĂȘte en faisant le plus de bruit possible durant toute la nuit du rĂ©veillon.

Mais personne n’Ă©tait cependant dupe, surtout pas les tenanciers des dĂ©bits des boissons qui n’ont gĂ©nĂ©ralement pas beaucoup vendu cette nuit, contrairement aux annĂ©es passĂ©es.

Dans les principaux points chauds de la capitale congolaise, notamment au « Bloc » Ă Bandalungwa, dans le « Couloir Kimbuta » Ă Ndjili, sur «Nyangwe » dans la commune de Lingwala, à « Beau marchĂ© » Ă Barumbu ou encore Ă Matonge, les « terrasses » (bistrots) sont restĂ©s dĂ©sespĂ©rĂ©ment vides durant tout le rĂ©veillon de NoĂ«l. Au grand dam des tenanciers des bars qui espĂšrent qu’il en ira mieux prochainement lors de la saint Sylvestre.