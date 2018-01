Fête du nouvel an : 4 morts dans des accidents de la circulation en Côte d’Ivoire

Quatre personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es dimanche dans des accidents de la circulation dont deux sur la route d’AlĂ©pĂ©, (45 km au Nord-Est d’Abidjan), un sur l’autoroute du Nord (PK44 entre le pĂ©age et le village de Singrobo) et l’autre sur la voie express Abobo-AdjamĂ© (Nord d’Abidjan), a annoncĂ© le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM) dans une note d’information.Selon la note,  le premier accident  survenu Ă 18h38 minutes (heure locale et GMT) sur la route d’AlĂ©pĂ© Ă la hauteur du village Djibi (Est d’Abidjan), a fait cinq victimes au total dont deux dĂ©cès.

S’agissant du second accident, survenu  à 10h (heure locale et GMT) sur l’autoroute du Nord PK 44 (entre le pĂ©age et le village Singrobo) après la sortie de route d’un vĂ©hicule de particulier, prĂ©cise la note, il a fait Ă©galement cinq victimes dont un dĂ©cès au cours de l’Ă©vacuation Ă l’hĂ´pital gĂ©nĂ©ral de Toumodi (Centre du pays).

Le troisième accident qui a lieu sur la voie express Abobo-AdjamĂ© ( en face de Macaci) Ă 22h 01 minute ( heure locale et GMT), apprend le GSPM, a Ă©tĂ© causĂ© par un motocycliste qui a renversĂ© un piĂ©ton et fait un dĂ©cès certain et deux blessĂ©s dont un cas grave Ă©vacuĂ© au centre hospitalier universitaire de Cocody ( Est d’Abidjan).