Feux d’artifices Ã  Abidjan / Isolement de l’intÃ©rieur de la commune du Plateau le 31 dÃ©cembre Ã  20h

Un plan de circulation pour la nuit du 31 dĂ©cembre, jour de la cĂ©lĂ©bration de la Saint-Sylvestre a Ă©tĂ© communiquĂ©, jeudi, par la police nationale Ă charge de la sĂ©curisation du District d’Abidjan, incluant l’isolement de l’intĂ©rieur de la commune du Plateau qui abritera les traditionnels feux d’artifices.‘’DĂšs 20h, nous allons procĂ©der Ă l’isolement de l’intĂ©rieur du Plateau en mettant en place 14 check-points de dĂ©viation et de palpitation  afin de filtrer les entrĂ©es et Ă©viter les stationnements anarchiques dans les ruelles du Plateau », a expliquĂ© le Commissaire Principal Charlemagne Bleu, Porte-Parole de la police nationale en prĂ©sence de la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale de la prĂ©fecture d’Abidjan et du Commissaire divisionnaire-major de police Joseph Yao KouamĂ©, PrĂ©fet de Police d’Abidjan.

Entre 20 heures et 22heures, a poursuivi le commissaire Charlemagne Bleu, les usagers en provenance de la partie nord pour la partie sud et vice-versa pourront ‘’circuler librement sur les grandes artĂšres  en Ă©vitant l’intĂ©rieur du Plateau.

 Cependant, dĂšs 22h, il sera procĂ©der Ă la fermeture du Pont De Gaulle et du boulevard du mĂȘme nom pour ‘’Ă©viter tout accident et incident dĂ» aux tirs des feux d’artifices », a prĂ©cisĂ© le porte-parole de la police nationale.

 Selon M. Bleu, le pont HouphouĂ«t-Boigny restera ouvert Ă la circulation automobile durant toute la soirĂ©e pour ĂȘtre fermĂ© Ă 10 mn des lancĂ©es des feux et ouvert aussitĂŽt aprĂšs.

Par ailleurs, ‘’le plan d’eau lagunaire sera fermĂ© dĂšs 12h le 31 dĂ©cembre pour permettre la mise en place du dispositif des feux d’artifices » a indiquĂ© le PrĂ©fet de Police d’Abidjan annonçant la mobilisation de ‘’8000 hommes tous corps confondus dont 400 secouristes » pour la sĂ©curisation du District d’Abidjan pour les fĂȘtes de fin d’annĂ©e.Â

Les autorités policiÚres appellent au civisme des usagers pour le respect strict des différentes dispositions.

