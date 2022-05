Fibre optique : le Cameroun et le Congo sont connectés

Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique, Léon juste Ibombo, a provisoirement réceptionné, le 26 mai à Ouesso, dans le département de la Sangha, le réseau d’interconnexion à fibre optique Congo-Cameroun.

Les travaux d’interconnexion entre les deux pays ont été menés sous la coordination du projet Central Africa Backbone (CAB-Congo) et financés par la Banque africaine de développement (BAD).

Ils ont conduit, entre autres, à la construction de six sites techniques dans les localités de Ouesso, Biéssi, Sémbé, Souanké et Ntam ; d’un site de Ouesso faisant office de point de rencontre entre les réseaux et le futur réseau Congo-Centrafrique; la pose de plus de 347km de fibre optique de 72 brins ; de deux tubes PEHD sur plus de 347km ; de 350 chambres L3TV ; à la fourniture et l’installation d’un système de télésurveillance avec camera IP, etc.

« Nous pouvons affirmer que les travaux sont achevés à 100% et sommes convaincus que ce réseau fournira à la sous-région une connexion ultra-performante à l’Internet et de très haut débit », a confié George Poutedje de la société Globotech-MG-Telecom, qui a réalisé les travaux.

Selon les experts, cette interconnexion, qui participe de l’intégration sous-régionale, vise à faciliter et à améliorer la qualité des échanges digitaux entre les deux pays, grâce à une connexion à l’internet à la fois moins cher et de meilleure qualité.

Par exemple, à la faveur de cette interconnexion, le coût d’une heure de connexion à l’Internet dans les cybercafés de la ville de Ouesso est déjà passé de 1500 à 500 FCFA.