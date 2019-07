Finale de Can 2019: un trio camerounais pour l’arbitrage

Alioum Alioum, Evariste Mekouande et Elvis Noupoue vont officier lors de la rencontre de ce soir entre le Sénégal et l’Algérie.

A défaut de conserver son titre lors de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2019, les Lions indomptables vont briller d’une autre manière. L’arbitrage de la finale de cette 34ème édition au stade International du Caire sera assuré par un trio camerounais. Il s’agit de Alioum Alioum, Evariste Mekouande et Elvis Noupoue. Alioum Aloum qui sera assisté de ses compatriotes, est un nom bien connu eu milieu. Il est à sa 5ème Can (2012, 2013, 2015, 2017).

Il avait également été retenu pour le Mondial 2014. L’officiel a arbitré le match d’ouverture de la Can mettant aux prises l’Egypte et le Zimbabwe. Il a également orchestré la rencontre entre le Maroc et la Côte d’Ivoire en phase de groupes.

Le match Sénégal-Algérie va marquer une belle fin de carrière pour le doyen des arbitres de cette compétition, Evariste Mekouande. Il prend part à sa 7ème Can avec deux finales officiées. En fin de cette année, il va déposer son drapeau d’arbitre, frappé de l’âge de la retraite selon le règlement. Après cette Can, il sera alors instructeur CAF et FIFA. Il a officié comme arbitre assistant aux côtés d’Alioum au match d’ouverture.

Il faut dire que la Confédération africaine de football (Caf) à a moins de 24h a changé l’arbitre principal. M. Alioum, désigné hier, remplace le Sud-africain, Victor Gomes qui avait été choisi le 16 juillet pour la finale de cette édition. La Caf ne s’est pas encore prononcé sur les raisons de ce changement de dernière minute.