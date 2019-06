Finale de la LDC : La CAF convoque mardi un Comité exécutif d’urgence

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de convoquer un comité exécutif d’urgence le 4 juin, suite aux événements ayant émaillé la finale-retour de la Ligue des Champions entre l’Espérance sportive de Tunis (EST) et le Wydad de Casablanca (WAC).Cette finale controversée a été considérée comme une « honte » et une « mascarade » arbitrale suite à l’annulation d’un but en faveur du WAC, alors que les Rouge et blanc étaient menés au score (0-1) et son interruption pendant plus de 75 minutes, avant que l’arbitre gambien Bakary Gassama ne siffle la fin de la rencontre et ne proclame l’EST vainqueur de la coupe.

« (…) le président de la CAF, M. Ahmad Ahmad décide de provoquer un Comité Exécutif d’urgence le 4 juin pour débattre des issues réglementaires à réserver à cette rencontre », annonce la CAF dans un communiqué.

L’Espérance Tunis a été proclamée vainqueur de la Ligue des champions d’Afrique face au Wydad de Casablanca après l’interruption de la finale retour, pour des problèmes d’arbitrage.

Les joueurs du Wydad ont refusé de reprendre le match et exigé de consulter la VAR suite au but égalisateur de Walid Karti à la 59ème minute, qui a été refusé par l’arbitre de la rencontre, le Gambien Bakary Gassama pour un supposé hors-jeu. Le WAC était mené au score (1-0) depuis la 41ème minute après un but de Youssef Belaili.

En finale aller, les deux équipes avaient fait match nul 1-1 à Rabat.