Finale Fintech Challenge: six start-up décrochent des partenariats avec le groupe BCP du Maroc

Six start-up ont décroché des partenariats avec le groupe Banque centrale populaire (BCP) du Maroc à l’issue d’un «processus de sélection approfondi » dans le cadre de la première édition du programme Open Innovation du groupe dénommé, «Fintech Challenge» , rapporte un communiqué du groupe transmis, jeudi, à APA.Ces start-up ont proposé des « solutions dans les domaines du mobile wallet, du marketing digital, de l’inclusion financière, de la digitalisation des processus, ou encore des objets connectés », et elles deviennent de «facto des partenaires du groupe BCP et verront leurs solutions déployées au sein de la Banque et de ses filiales », précise le communiqué.

Ce partenariat permettra au « groupe de déployer rapidement de nouvelles solutions agiles pour répondre aux besoins évolutifs de nos marchés », a déclaré le Directeur général du groupe BCP en charge de l’international, Kamal Mokdad cité par le communiqué.

Poursuivant, il a adressé ses félicitations aux « six start-up gagnantes pour la qualité de leur mobilisation et des solutions proposées ». Pour lui, cette phase de collaboration permettra à ces start-up d’accéder ainsi à un « large écosystème bancaire au Maroc et en Afrique subsaharienne ».

En novembre dernier, le groupe BCP a lancé la première édition de son «Fintech Challenge», visant à identifier les start-up les plus prometteuses en vue de co-construire et de déployer des solutions innovantes en réponse à des problématiques de métiers clés.

L’appel à candidature clôturé le 23 décembre 2018 a connu un succès auprès des start-up d’Afrique et d’ailleurs, avec plus de 1200 manifestations d’intérêts reçues en provenance de 34 pays.

A l’issue de cette sélection, une vingtaine de start-up finalistes issues de 11 pays différents ont été invitées à participer au Bootcamp de Bouznika, une ville balnéaire marocaine.