La finale de l’Ã©lection Miss Cameroun 2017 ce 30 dÃ©cembre

La 13e Ă©dition de l’Ă©lection de la plus belle femme du Cameroun a lieu au Palais des congrès de YaoundĂ©.

La finale nationale du concours de beautĂ© Miss Cameroun se tient ce samedi 30 dĂ©cembre 2017. Vingt-six candidates, issues des dix rĂ©gions du Cameroun, s’affronteront pour obtenir la couronne en jeu, symbole du titre de plus belle femme du Cameroun.

Tout au long de la semaine Ă©coulĂ©e, le comitĂ© d’organisation de cet Ă©vĂ©nement n’a eu de cesse de rappeler les critères de participation Ă ce concours. Ces critères sont les suivants : ĂŞtre de nationalitĂ© camerounaise; ĂŞtre de bonne moralitĂ©; savoir s’exprimer en langues locales, maĂ®triser les us et coutumes de sa rĂ©gion; ĂŞtre cĂ©libataire sans enfant; mesurer 1m68 pieds nus; ĂŞtre scolarisĂ©e; parler les langues officielles du Cameroun (anglais et français); avoir une bonne Ă©locution; avoir une bonne prĂ©sentation physique(cheveux, ongles, peau..) et ĂŞtre belle( bonne prĂ©sentation physique).

MalgrĂ© ce rappel, le ComitĂ© d’organisation de Miss Cameroun (Comica) n’a pas pu Ă©viter une polĂ©mique, après la disqualification de Georgine Mvondo, candidate de la rĂ©gion du Centre. Il lui a Ă©tĂ© reprochĂ© d’ĂŞtre une mère cĂ©libataire, ce qui est contraire au règlement citĂ© plus haut. Sur les rĂ©seaux sociaux pourtant, certains internautes estiment que les profils des candidates sont connus Ă l’avance et pensent que cette Ă©limination a d’autres motivations. Au cours d’une interview accordĂ©e Ă la Crtv, Mme Ingrid Amougou, prĂ©sidente du Comica, a dĂ©fendu cette position, en maintenant que cette disqualification est uniquement due au statut de mère de la candidate.

L’Ă©lection Miss Cameroun a très souvent Ă©tĂ© au centre de vives polĂ©miques. Par exemple, la Miss Cameroun 2016, Julie Cheugueu Guimfack, avait Ă©tĂ© dĂ©mise de ses fonctions, après des incomprĂ©hensions profondes sur les termes du contrat qu’elle avait signĂ© avec le Comica. Elle avait Ă©tĂ© remplacĂ©e par Michelle Ange Minkata, classĂ©e 4ème lors de la finale. Cette dĂ©cision avait suscitĂ© des remous au sein de l’opinion publique et soulevĂ© des interrogations sur la crĂ©dibilitĂ© de l’association en charge de l’organisation de ce concours.

En attendant l’Ă©preuve finale, la bataille pour les votes se poursuit. Cette annĂ©e, les votes se font par sms, Ă travers le numĂ©ro court 8190. Mais aussi sur le site internet du comitĂ© d’organisation. Chaque vote coĂ»te 100 francs CFA, et les paiements se font via des comptes Mobile money.

La Miss Cameroun 2017, représentera le Cameroun au concours international Miss Monde 2018.