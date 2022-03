Financement des PME : la Chambre de commerce recherche des projets

La Chambre de commerce d’industrie des mines et de l’artisanat (Ccima) a publié une note invitant les entreprises camerounaises à postuler pour le financement des projets par le Fonds commun des produits de base.

Les PME, coopératives, associations génératrices de petits revenus ont jusqu’à 15 avril pour manifester leur intérêt à cette initiative de financement.

Les facilités de financements offertes se présentent selon deux modalités : les prêts remboursables et les financements non remboursables pour une période allant de 12 mois à 5 ans. Les prêts remboursables vont de 300 000 dollars (178,7 millions de FCFA) à 2 millions de dollars (1,19 milliard de FCFA) tandis que les financements non remboursables vont de 50 000 (29,78 millions de FCFA) à 300 000 dollars (179,8 millions de FCFA).

« Les projets financés doivent contribuer à la lutte contre la pauvreté, à la réduction de la vulnérabilité économique. Ils doivent avoir un impact sur cinq principaux objectifs de développement durable : éradication de la pauvreté, éradication de la faim, égalité de genres, travail décent et croissance économique, consommation et production responsable ; action pour le climat », indique la note.

Le Fonds commun des produits de base est une institution financière intergouvernementale autonome créée par la Conférence des Nations unies sur le commerce et développement (Cnuced).

Le but est d’améliorer les termes de l’échange des pays en développement dépendant des produits de base et d’aider ces pays à accroître et à diversifier leurs échanges commerciaux, améliorer et diversifier leurs capacités de production.