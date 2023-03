Financement : le Directeur général adjoint du FMI est au Cameroun

Kenji Okamura, Directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI) effectue une visite de travail au Cameroun depuis ce 14 mars 2023.

Cette visite intervient au lendemain de l’approbation des conclusions de la troisième revue du Programme Economique et Financier du Cameroun par cette instance internationale.

Le numéro 2 du FMI a rencontré hier 15 mars plusieurs autorités parmi lesquelles le ministre des finances et celui de l’économie. « Nous avons d’abord parlé du programme économique et financier du Cameroun soutenu par le FMI et le fait qu’il y a quelques semaines, le conseil d’administration du FMI a approuvé la 3e revue dans le cadre de ce programme économique et financier », souligné Okamura.

Le ministre des Finances Louis Paul Motaze précisait que les échanges avec les autorités nationales visent à « explorer de nouvelles perspectives de dialogue dans l’optique du financement des projets prioritaires inscrits dans notre stratégie nationale de développement, la SND30 ». En effet, les besoins globaux de financement de la SND30 sont estimés par à 88 000 milliards de FCFA sur la période 2023-2030 dont 9670 milliards pour les 68 projets du Plan d’investissements prioritaires 2023-2025.

A noter que, le FMI a approuvé la troisième revue du Programme Economique et Financier du Cameroun, une somme de 46 milliards de Fcfa sera allouée au Trésor Public came-

rounais. Un appui qui correspond au respect des engagements financiers de cette institution dans le cadre du programme économique et financier conclu en 2021 avec le Cameroun. Ce nouveau décaissement va porter à plus de 240 milliards de Fcfa le total des appuis du FMI au titre de ce programme depuis 2021.