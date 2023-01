Financement : le FMI en mission d’évaluation au Cameroun

Cette délégation conduite par Cemile SANCAK, Chef de Mission rencontre plusieurs membres clés du gouvernement.

Du 05 au 18 janvier 2023, une mission du Fonds monétaire international conduite par Cemile Sancak séjournera au Cameroun.

Avec pour objectif principal la troisième revue du Programme Economique et Financier du Cameroun avec le FMI au titre de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) et du Mécanisme Elargi De Crédit (MEDC). Avec le ministre de l’Economie, la délégation a abordé le 058 janvier 2023 sur la situation macroéconomique et les perspectives économiques à court-terme du Cameroun.

De manière spécifique, comme l’a indiqué le Chef de mission du FMI, les deux parties sont longuement revenues sur l’état de mise en œuvre des repères structurels du Programme Economique et Financier, à savoir entre autres : les mesures visant à accroître l’espace budgétaire du pays pour le financement des investissements productifs, l’accélération des réformes structurelles destinées à soutenir la diversification économique, et la gestion prudente de la dette publique dans le but de renforcer la viabilité de celle-ci.

Selon le ministère de l’Economie, la délégation a salué la résilience économique face aux différentes crises internationales. Car, malgré ce contexte économique mondial morose, le Cameroun affiche des indicateurs macro-économiques appréciables en 2022 : un taux de croissance se situant autour de 3,8% contre 3,6% en 2021 et une projection de 4,2% en 2023 ; une position extérieure représentant actuellement environ 04 mois d’importations.