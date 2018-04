Finances, braconnage et hommage Ã  Winnie Mandela en vedette dans la presse congolaise

L’aide financière de Paris Ă Brazzaville conditionnĂ©e Ă un accord avec le Fonds monĂ©taire international(FMI), l’arrestation de trois trafiquants d’ivoire et l’hommage populaire rendu Ă Winnie Mandala sont les principaux sujets abordĂ©s ce lundi par la presse congolais.« Congo-Finances : l’aide française conditionnĂ©e Ă l’accord avec le FMI », titre le quotidien Les DĂ©pĂŞches de Brazzaville, soulignant qu’ « au cours d’une confĂ©rence de presse le 13 avril, Ă l’issue de la rĂ©union biannuelle des ministre des finances de la zone franc, le ministre français de l’Ă©conomie et des finances Bruno Le Maire Ă dĂ©clarĂ© que la France est prĂŞte Ă apporter une aide de 135 millions d’euros Ă la RĂ©publique du Congo, sous rĂ©serve que le pays conclut son programme avec le FMI.C’est comme ça qu’on peut apportera de la visibilitĂ© au programme de dĂ©sendettement. »

Sur le mĂŞme sujet, Sel Piment  estime que « le Congo semble ĂŞtre abandonnĂ© par la France qui lui promet l’aide financière Ă condition de conclure son programme avec le FMI». Suspicieux sur l’attitude de Paris, l’hebdomadaire ajoute que  « Bruno Le Maire a quittĂ© Brazzaville sans un tĂŞte Ă tĂŞte avec Denis Sassou N’Guesso. »

A l’opposĂ©, l’hebdomadaire Le Patriote croit savoir les discussions entre le FMI et le Congo seraient très positives, d’oĂą il Ă©crit :  « la signature d’un programme est de plus en plus probable. Les deux parties ayant beaucoup Ă©voluĂ© sur les principaux points d’achoppement que sont la gouvernance, la dette publique et la corruption. »

L’ hebdomadaire PolĂ©lĂ©-PolĂ©lĂ©, lui, se fait l’Ă©cho de la tenue d’un Forum national sur l’agriculture et l’Ă©levage qui aura lieu du 17 au 19 avril Ă Brazzaville dans le but de booster ce secteur. L’annonce de cet Ă©vènement Ă©mane du ministre d’Etat en charge de l’Agriculture, prĂ©cise la publication.

Le Patriote, sous le titre : «Saisie des pointes d’ivoire dans des sacs de Foufou (farine de manioc) », rapporte  que « le 9 avril dernier trois trafiquants d’ivoire, Dunel Germain OkĂ©lĂ©, Droxy Koumou et Guyven Chypapa, tous de nationalitĂ© congolaise ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©s Ă Oyo Ă 415 km de Brazzaville avec plusieurs pointes d’ivoire qu’ils avaient mises dans des sacs de foufou ».

Enfin Les dĂ©pĂŞches de Brazzaville, rendant compte des funĂ©railles nationales de Winnie Madikizela-Mandela, ex-Ă©pouse de Nelson Mandela, Ă©crit ceci : « venus de diffĂ©rents coins du pays, des milliers de sud –africains sont pris d’assaut, samedi, Orlando Stadium de Soweto pour rendre hommage Ă Winnie Madikizela-Mandela, dĂ©cĂ©dĂ©e le 2 avril Ă l’âge de 81 ans ».

Par ailleurs, note le quotidien national,  « le prĂ©sident congolais qui a fait le dĂ©placement de l’Afrique du sud pour cet hommage Ă dĂ©clarĂ© que + cette militante de première heures de lutte contre l’apartheid : Winnie Mandela nous laisse un hĂ©ritage, le sens Ă©levĂ© de l’honneur et de l’engagement devant une cause noble+. »