IntĂ©rĂŞts de retard rĂ©duits en cas d’erreur « de bonne foi » dans une dĂ©claration d’impĂ´ts, mise en place expĂ©rimentale d’un interlocuteur unique pour certaines dĂ©marches administratives : le projet de loi « pour un Etat au service d’une sociĂ©tĂ© de confiance », examinĂ© Ă partir de mardi Ă l’AssemblĂ©e, balaie de nombreuses thĂ©matiques.

Instauration du droit Ă l’erreur

Pilier du projet de loi, le droit Ă l’erreur introduit la notion selon laquelle il est possible de se tromper dans ses dĂ©clarations Ă l’administration sans risquer une sanction dès le premier manquement, tant que l’erreur est commise de bonne foi.

C’est dĂ©sormais Ă l’administration de dĂ©montrer la mauvaise foi de l’usager, particulier ou entreprise.

Les fraudeurs et rĂ©cidivistes mais aussi les erreurs portant atteinte Ă la santĂ© publique, Ă l’environnement, Ă la sĂ©curitĂ© des personnes ou des biens, et celles qui conduisent Ă contrevenir aux engagements europĂ©ens et internationaux sont exclus de ce principe.

Le droit Ă l’erreur, dans le projet de loi, se dĂ©cline de plusieurs manières:

– en matière fiscale, si une erreur de bonne foi dans le cadre d’un contrĂ´le est dĂ©tectĂ©e, les intĂ©rĂŞts de retard seront rĂ©duits de 30%. Si c’est l’usager qui rectifie son erreur de lui-mĂŞme, les intĂ©rĂŞts seront rĂ©duits de 50%.

– du cĂ´tĂ© des entreprises, elles pourront demander Ă une administration de les contrĂ´ler pour s’assurer qu’elles sont en conformitĂ©. Les conclusions rendues seront ensuite opposables, Ă la manière d’un rescrit.

– l’inspection du Travail ne sanctionnera plus automatiquement l’entreprise qu’elle contrĂ´le pour certaines infractions mais pourra donner un simple avertissement dès lors qu’il n’y a pas d’intention frauduleuse.

– la limitation de la durĂ©e de contrĂ´le des PME Ă neuf mois sur une pĂ©riode de trois ans va ĂŞtre testĂ©e dans les Hauts-de-France et en Auvergne-RhĂ´ne-Alpes.

– la mĂ©diation dans les Urssaf, expĂ©rimentĂ©e en Ile-de-France, sera gĂ©nĂ©ralisĂ©e, permettant aux employeurs de rĂ©gler rapidement des difficultĂ©s Ă l’amiable.

– le rescrit, qui existe dĂ©jĂ en matière fiscale et permet d’interroger l’administration au sujet de sa situation et de se prĂ©valoir ensuite des rĂ©ponses de cette dernière, sera Ă©tendu et simplifiĂ©, en particulier en ce qui concerne les douanes. Les autres domaines auxquels ce rescrit s’appliquera seront fixĂ©s par dĂ©cret par le Conseil d’Etat.

Nouvelles mesures de simplification

– Le projet de loi entend faciliter le parcours des usagers, en expĂ©rimentant la mise en place d’un « rĂ©fĂ©rent unique », qui aura la charge de faire traiter leurs demandes par les diffĂ©rentes administrations concernĂ©es, en matière de prestations de santĂ© ou d’emploi par exemple.

– L’assouplissement des horaires de l’administration va ĂŞtre testĂ©, avec par exemple une fermeture tardive dans les Caisses d’Allocations Familiales un soir par semaine. Les numĂ©ros d’appel des services publics seront gratuits.

– Le texte veut aussi mettre fin Ă la surtransposition des normes europĂ©ennes. Ainsi, l’obligation d’Ă©tablir un rapport de gestion pour toutes les petites entreprises sera supprimĂ©e. Le rĂ©gime des agences de notation sera alignĂ© sur les dispositions europĂ©ennes, afin de renforcer l’attractivitĂ© de la place de Paris.

– Pour allĂ©ger les dĂ©marches du quotidien, le gouvernement entend expĂ©rimenter dans plusieurs dĂ©partements la suppression de l’obligation de fournir un justificatif de domicile pour la dĂ©livrance des titres (carte nationale d’identitĂ©, passeport, permis de conduire).

– Le projet de loi institue aussi pour les entreprises le « permis de faire », qui leur confère une obligation de rĂ©sultat et non plus de moyens. Par exemple, en ce qui concerne la qualitĂ© de l’air, il fixera une exigence de rĂ©sultat sur la concentration maximale de polluants, sans prĂ©ciser les modalitĂ©s Ă mettre en Ĺ“uvre. Dans le secteur du BTP, les maĂ®tres d’ouvrage pourront dĂ©roger aux règles de construction sous rĂ©serve que le rĂ©sultat atteint est Ă©quivalent Ă celui prĂ©vu par la règle.