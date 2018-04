Fonctionnaires fictifs et transport aÃ©rien au menu des journaux camerounais

L’opĂ©ration annoncĂ©e de comptage physique des salariĂ©s publics, ainsi que les inquiĂ©tudes sur la principale place aĂ©roportuaire du pays, animent les colonnes des journaux camerounais parus mercredi.Le Messager consacre sa Une Ă la traque que le ministère des Finances vient de lancer contre les fonctionnaires fictifs, au moment oĂą 21.000 salariĂ©s imaginaires sont dans le viseur des autoritĂ©s.

Le ministre des Finances, Louis Paul Motaze, saluent La Tribune d’Afrique et The Guardian Post, est effectivement «en guerre contre les fonctionnaires fictifs», ces «fantĂ´mes» qui font si mal aux caisses publiques depuis des dĂ©cennies.

Cette opĂ©ration d’assainissement est salutaire, acquiesce L’Épervier, qui invite toutefois Ă la circonspection et Ă la prudence, les faussaires Ă©tant passĂ©s maĂ®tres dans l’art de contourner les embĂ»ches sur leur chemin.

Bien avant la croisade annoncĂ©e, selon L’Expression Économique qui semble suivre ce dossier de très près, ce sont 2817 agents publics, n’ayant pas pu apporter de justificatifs, qui ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© suspendus du fichier solde de l’État depuis 2016.

Le pays Ă©tant sous-programme avec ses partenaires au dĂ©veloppement, lequel programme vise Ă assurer une consolidation budgĂ©taire et Ă assainir la dĂ©pense publique, il est important, explique Repères, de procĂ©der Ă un comptage physique afin de sĂ©curiser le fichier des ayant droits, le contrĂ´le des rappels et d’autres opĂ©rations Ă mener.

Le Cameroun, selon Le Messager, s’est effectivement engagĂ© auprès des institutions financières internationales Ă un certain nombre de rĂ©formes budgĂ©taires Ă l’Ă©chĂ©ance du 3ème trimestre de l’annĂ©e en cours.

Cette opĂ©ration «obligatoire», qui rentre dans le cadre du processus de rationalisation de la dĂ©pense salariale et s’Ă©tale jusqu’en juin prochain, a pour but, renchĂ©rit InfoMatin, d’identifier et d’expurger du fichier solde de l’État tous les agents publics y Ă©margeant irrĂ©gulièrement du fait d’une absence non justifiĂ©e, d’une dĂ©mission ou d’un dĂ©cès non dĂ©clarĂ©.

Sur un autre terrain, l’hebdomadaire La Tribune d’Afrique annonce la fermeture de l’aĂ©roport international de Douala, principale porte d’entrĂ©e du pays situĂ©e dans la mĂ©tropole Ă©conomique, après un «audit» de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

«Un audit de l’aĂ©roport de Douala provoque la psychose dans le milieu des affaires», titre sobrement Le Quotidien de l’Économie : les opĂ©rateurs Ă©conomiques craignent un fort manque Ă gagner, si la principale entrĂ©e du pays et mĂŞme de la sous-rĂ©gion venait Ă ĂŞtre fermĂ©e.

Après un audit effectuĂ© au sein de la première plateforme aĂ©roportuaire du Cameroun, les spĂ©cialistes de l’aviation civile et de la sĂ»retĂ© aĂ©roportuaire, constate Repères, dressent un constat amer de la situation infrastructurelle et technique de l’aĂ©roport international de Douala, deux mois après une sĂ©vère correspondance de 15 compagnies aĂ©riennes, mĂ©contentes, adressĂ©e Ă AĂ©roports du Cameroun (ADC) alors que la rĂ©habilitation de l’infrastructure a dĂ©jĂ coĂ»tĂ© quelque 30 milliards FCFA.

Tout ceci est faux, rĂ©torque InfoMatin, pour qui toute cette agitation n’est que le fruit de «la rumeur» sur la base d’«un rapport imaginaire». Et la publication de dĂ©noncer «les chantres de la manipulation», «une sĂ©rie de fantasmes nourris par des ennemis de la RĂ©publique» et mĂŞme des mĂ©dias «en mission commandĂ©e».