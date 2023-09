Fonds européen de développement  : le lien entre le Cameroun et l’Union Européenne se chiffre à 185 milliards FCFA

Alamine Ousmane Mey a reçu en audience, le 29 août 2023 l’’Ambassadeur, Chef de Délégation de l’Union Européenne (UE) auprès de la République du Cameroun et pour la Guinée Equatoriale, arrivé en fin de séjour.

S.E. Phillipe Van Damme, arrivé au terme de sa mission au Cameroun, est allé faire ses adieux au MINEPAT. Les deux personnalités ont à l’occasion revisité le portefeuille de coopération entre le Cameroun et l’Union Européenne qui totalise une enveloppe 282 millions d’euros, soit environ 185 milliards FCFA, dans le cadre du 11e FED. Les échanges ont également porté sur les perspectives de cette relation bilatérale à l’aune des nouvelles orientations politiques de l’Union européenne.

« Le Ministère de l’Economie, c’est notre partenaire privilégié en matière de coopération au développement, c’est notre partenaire naturel, et donc depuis le début, nous avons effectivement travaillé très étroitement ensemble, d’autant plus que comme disait le Ministre, nous sommes dans une phase de transition et d’innovation dans notre coopération avec les pays d’Afrique », a déclaré Phillipe Van Damme au sortir de cette audience. Le diplomate européen a indiqué que l’UE a un nouveau cadre de partenariat qui devrait être signé très prochainement, mais également de nouveaux instruments de cette coopération plus efficients, plus efficaces et plus diversifiés.

D’avoir le ministère de l’Economie, Phillipe Van Damme s’est réjoui d’avoir « réussi à donner un nouveau souffle à cette coopération dans la modernité ». Son successeur, Jean-Marc Chataigner, ancien Ambassadeur, Chef de Délégation de l’Union européenne en République Démocratique du Congo s’attèlera à poursuivre cette dynamique avec entre autre, la concrétisation de la stratégie Global Gateway ; le soutien à la mise en œuvre des réformes structurelles et à la soutenabilité budgétaire avec l’Appui budgétaire comme modalité privilégiée de mise en œuvre des programmes de partenariat et l’organisation du Business week Cameroun-Union européenne dans le but d’attirer et d’intéresser les investisseurs européens sur le marché camerounais.

Arrivé au Cameroun en avril 2021, le Chef de Délégation de l’Union Européenne (UE) auprès de la République du Cameroun et pour la Guinée Equatoriale, a passé un séjour qu’il a qualifié de « période absolument passionnante ». Le ministère de l’Economie souligne qu’il s’agit d’une période pendant laquelle il a eu à expérimenter le lancement du Programme Indicatif Multi annuel (PIM) 2021-2027, marquant l’opérationnalisation de l’Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (NDICI) au Cameroun, dans un contexte économique marqué par les chocs liés à la pandémie de la COVID-19, aux crises sécuritaires et à la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Dans ce sens, le soutien de l’UE s’est manifesté à travers un accompagnement dans la mise en œuvre des actions visant à renforcer la stabilité du cadre macroéconomique, améliorer la gestion des finances publiques et le climat des affaires pour attirer l’investissement privé. La conclusion du nouvel Accord de Partenariat OEACP-UE, la mise en place du Global Europe et la construction effective de la Team Europe au Cameroun, sont également les chantiers autour desquels s’est mobilisé l’Ambassadeur.