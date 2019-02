Foot : 25 Lions convoqués pour les deux matchs du Sénégal en mars

Aliou Cissé, le sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal, a rendu publique, mercredi à Dakar lors d’une conférence de presse, une liste de 25 joueurs pour notamment le match contre Madagascar prévu le 23 mars prochain et comptant pour la 6ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019.Trois jours après ce duel face aux Barea de Madagascar, les Lions croiseront, dans une rencontre amicale, les Aigles du Mali. Pour ces deux confrontations, le coach du Sénégal a reconduit son ossature. Toutefois, le gardien Dialy Kobaly Ndiaye, les milieux Mamadou Loum Ndiaye et Krépin Diatta et l’attaquant Sada Thioub sont les quatre joueurs qui vont honorer leur première convocation.

Le jeune portier de Cayor Foot (Sénégal) est récompensé de ses belles prestations à la dernière Can U20 disputée au Niger où le Sénégal avait atteint la finale (défaite aux tirs au but face au Mali). En cinq matchs dans cette compétition, les Lionceaux n’ont encaissé que deux buts.

Dans la liste d’Aliou Cissé, on note aussi le retour en sélection de Moussa Wagué, Pape Alioune Ndiaye et Santy Ngom. Avec 13 points au compteur après cinq journées, le Sénégal est déjà assuré de terminer en tête du groupe A quel que soit le résultat de son match face à Madagascar.

Les Barea occupent la 2ème place avec 10 points, la Guinée équatoriale et le Soudan se classent respectivement 3ème et 4ème avec le même nombre de points (3). Le match international face à Madagascar (23 mars) et la rencontre amicale contre le Mali (26 mars) se joueront au stade Lat Dior de Thiès (ouest, à 70 km de Dakar).

Liste des 25 Lions

Gardiens (3) : Dialy Kobaly Ndiaye (Cayor Foot, Sénégal), Alfred Gomis (Spal 2013, Italie), Edouard Mendy (Stade de Reims, France).

Défenseurs (7) : Moussa Wagué (FC Barcelone, Espagne), Pape Abdou Cissé (Olympiacos FC, Grèce), Lamine Gassama (Göztepe Spor Kulübü, Turquie), Salif Sané (Schalke 04, Allemagne), Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Djibril Diaw (Angers SCO, France), Youssouf Sabaly (Bordeaux, France).

Milieux (8) : Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre), Idrissa Gana Guèye (Everton, Angleterre), Cheikh Tidiane Ndoye (Angers SCO, France), Alfred Ndiaye (Malaga CF, Espagne), Mamadou Loum Ndiaye (FC Porto, Portugal), Pape Alioune Ndiaye (Galatasaray, Turquie), Krépin Diatta (FC Bruges, Belgique), Santy Ngom (AS Nancy, France).

Attaquants (7) : Ismaïla Sarr (Rennes, France), Keita Diao Balde (Inter Milan, Italie), Sada Thioub (Nîmes Olympique, France), Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Moussa Konaté (Amiens, France), Mbaye Hamady Niang (Rennes, France), Mbaye Diagne (Galatasaray, Turquie).