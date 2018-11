Foot au Sénégal : les meilleurs clubs de la saison écoulée se partagent 46 millions F CFA (fédération)

La Fédération sénégalaise de football (FSF) annonce, dans un communiqué dont APA a reçu copie vendredi, qu’elle va procéder au paiement de 46 millions F CFA correspondant à des récompenses attribuées aux lauréats des compétitions nationales organisées au titre de la saison 2017/2018.Au total, les primes que se partageront les clubs qui se sont illustrés par leur performance durant la saison écoulée, sont chiffrées à 46 750 000 F CFA. Pour l’heure, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a déjà décaissé 12 millions F CFA en guise d’avance à certains clubs concernés. L’instance dirigeante du football sénégalais devra donc effectuer le paiement des reliquats s’élevant à 34 750 000 F CFA.

En Nationale 1, le champion Cneps de Thiès recevra une prime de 3 millions F CFA. Amitié FC, le vice-champion empochera 1,7 million F CFA. En Nationale 2, le champion Diamono de Kaolack percevra 1,5 million F CFA. Demba Diop de Mbour, le vice-champion aura 750 000 F CFA.

Sirènes, le champion de la D1 féminine encaissera 2 millions F CFA. Vice-champion, le Lycée Ameth Fall de Saint-Louis obtiendra 1 million F CFA. Médiour de Rufisque, vainqueur de la Coupe du Sénégal de football féminin remportera 2,5 millions F CFA. Sirènes, l’équipe vaincue se consolera avec 1,2 million F CFA.

Pour sa part, Yeumbeul Beach Soccer, champion du beach soccer, gagnera 1 million F CFA. Le vice-champion Vision Sport touchera 500 000 F CFA.

Génération Foot, vainqueur de la Coupe du Sénégal Seniors, s’adjugera la mise de 15 millions F CFA. La Renaissance de Dakar, finaliste malheureux, empochera 7,5 millions F CFA.

Le Casa Sports, vainqueur de la Coupe du Sénégal Juniors, recevra 3 millions F CFA là où sa victime, le Jaraaf, se consolera avec 1,5 million F CFA.

L’Académie Darou Salam de Grand-Yoff, vainqueur de la Coupe du Sénégal Cadets émargera à 2 millions F CFA. Le Casa Sports, défait en finale de cette Coupe, recevra 1 million F CFA.

Pour les Ligues 1 et 2, les récompenses sont à part car octroyées par la Ligue sénégalaise de football professionnel. Ainsi, le Jaraaf, champion de la Ligue 1, a reçu 20 millions contre 10 millions pour sa dauphine, Génération foot, là où le vainqueur de la Ligue 2, AS Pikine, a empoché 5 millions et sa dauphine, US Gorée, 2,5 millions.