Foot: Dortmund et Aubameyang au bord de la rupture

Pierre-Emerick Aubameyang Ă Dortmund, stop ou encore? Suspendu dimanche pour la troisième fois en deux saisons pour raisons disciplinaires par le club, l’attaquant vedette est plus proche que jamais d’un dĂ©part, qu’il semble lui-mĂŞme vouloir prĂ©cipiter.

Jusqu’ici encore plutĂ´t protĂ©gĂ© par le club très dĂ©pendant du Gabonais de 28 ans, son absence samedi Ă une importante rĂ©union, sanctionnĂ©e par une non-sĂ©lection pour le match de reprise du championnat, pourrait ĂŞtre la goutte qui fait dĂ©border le vase.

« Cela ne peut plus continuer comme cela. Le club et son avenir doivent avoir la prioritĂ© et nous n’allons pas mettre cela en danger », a prĂ©venu le directeur sportif Michael Zorc dimanche après le match nul concĂ©dĂ© par le club de la Ruhr Ă domicile (0-0) contre le modeste Wolfsburg.

« Je ne le reconnais plus », a assĂ©nĂ© Michael Zorc, d’ordinaire discret sur les turbulences internes Ă son club. « C’est un personnage haut en couleurs (…) qui est peut-ĂŞtre un peu extraverti mais toujours disciplinĂ© et professionnel. Mais en ce moment ce n’est pas le cas. Je ne sais pas ce qu’il se passe dans sa tĂŞte », a-t-il ajoutĂ©.

Du coup, plusieurs mĂ©dias allemands parient lundi sur un dĂ©part de Pierre-Emerick Aubameyang avant la fin du mercato et estiment qu’il cherche Ă prĂ©cipiter son transfert par sa conduite. Comme avant lui le Français Ousmane DembĂ©lĂ©, qui a fini l’Ă©tĂ© dernier par imposer son recrutement par Barcelone.

Le joueur n’a pas rĂ©agi Ă la sanction de son club.

« Il ne reste plus à Dortmund comme option que de le vendre tout de suite », estime notamment le quotidien Bild, qui a rebaptisé le joueur « EGOmeyang » en raison de ses écarts à répétition.

« Dortmund n’a pas d’autre choix que de chercher un transfert », lui fait Ă©cho le magazine de football Kicker sur son site. Les mĂ©dias allemands spĂ©culent sur son dĂ©part en Chine ou Ă Arsenal dans le championnat anglais.

– RĂ©cidiviste –

Meilleur buteur de la Bundesliga durant la saison 2016-17, Aubameyang constitue une pièce-maĂ®tresse de l’effectif des Jaunes et Noirs. Et le vendre prĂ©cipitamment, sans lui trouver nĂ©cessairement de doublure de poids, mettrait le club en grandes difficultĂ©s: avec dĂ©jĂ 15 points de retard sur le leader bavarois, Dortmund se bat pour garder la quatrième place, dernière qualificative pour la Ligue des champions.

« Que devons-nous faire Ă prĂ©sent? Ce n’est pas facile pour nous », a admis M. Zorc qui a rappelĂ© que le joueur de 28 ans « était Ă l’origine d’environ 50% des buts » du club cette saison.

Lundi après-midi, le Gabonais, arrivĂ© Ă bord de son Aston Martin rutilante, Ă©tait cependant bien prĂ©sent lors de l’entraĂ®nement du club. Mais il n’a fait aucune dĂ©claration.

L’entraĂ®neur Peter Stöger lui aussi a morigĂ©nĂ© son joueur, « pas tellement concentré » sur les efforts de l’Ă©quipe. Il a toutefois prĂ©cisĂ© que « Auba » pouvait « prĂ©tendre Ă une place pour le week-end » pour la rencontre de vendredi Ă Berlin.

DĂ©signĂ© joueur africain de l’annĂ©e 2015, l’ancien StĂ©phanois n’en est pas Ă sa première sortie de route extra-sportive.

En novembre, le buteur vedette de l’Ă©quipe (13 buts dĂ©jĂ cette saison en Bundesliga) avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© suspendu pour avoir tournĂ© une vidĂ©o sans autorisation dans les installations du Borussia Dortmund. La saison dernière, il avait manquĂ© un match de Ligue des champions, puni pour avoir fait un aller-retour Ă Milan sans autorisation du club pour participer Ă une soirĂ©e privĂ©e.

Si ses coéquipiers évitaient poliment les questions sur son sujet, les langues se délient désormais au sein du vestiaire qui apprécie de moins en moins ses frasques.

« Chaque équipe a des règles et celles-ci concernent tout le monde, peu importe le nombre de buts que la personne marque », a estimé le gardien Roman Bürki.

Quelques jours plus tĂ´t, c’Ă©tait le capitaine Marcel Schmelzer qui avait demandĂ© Ă l’attaquant de respecter davantage le règlement après que Aubameyang eut invitĂ© des membres de sa famille Ă l’hĂ´tel lors du stage hivernal du club en Espagne.