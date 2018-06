Foot, justice et culture en vedette dans la presse congolaise

Le Mondial russe avec l’élimination du tenant du titre, l’Allemagne battue par la Corée du sud, la libération de plusieurs proches du Pasteur Ntumi et la première édition du pagne africain, prévue à Brazzaville du 29 au 30 juin à Brazzaville, font ce jeudi l’essentiel des unes de la presse congolaise.« Mondial Russie 2018 : le tenant du titre au tapis », titre le quotidien Les dépêches de Brazzaville, selon qui « comme la France en 2002, l’Espagne en 2014, l’Allemagne tenante du titre a été humiliée par la Corée du sud hier 2 buts à 0 et quitte la compétition.»

Quand au bihebdomadaire La semaine Africaine, il se plaint de l’élimination des équipes africaines à ce mondial, soulignant toutefois que « pour les africains l’accession possible du Sénégal en huitièmes de finale en ajoute à une ferveur jamais démentie (…) le Sénégal est en ballotage favorable ce 28 juin face à la redoutable équipe de la Colombie à Samara. »

Sur un tout autre sujet, l’hebdomadaire Le Nouveau Regard annonce la libération de tous les détenus arrêtés pour la cause du Frédéric Bintsamou (alias Pasteur Ntumi) et fait remarqué que : « le directeur de publication de l’hebdomadaire +Talassa+ pourtant arrêté pour avoir publié un message du Pasteur Ntumi n’a pas été libéré. »

Sur le même chapitre, Le Nouveau Regard écrit que Jean Didier Elongo, directeur des marchés publics placé à la maison d’arrêt de Brazzaville pour crime économique, aurait fait du fond de sa cellule cette révélation : « Jean Jacques Bouya, actuel ministres de l’aménagement du territoire et des grands travaux, cache dans son village natal à Tongo (département de Cuvette au nord Congo) près de 50 milliards de F.CFA en coupures étrangères. »

La semaine Africaine, elle, s’intéresse à l’accord entre le Fonds monétaire international (FMI) et le gouvernement congolais qui tarde à être conclu et, à ce propos, il écrit : « il y a une monté de fièvre dans les réseaux sociaux à propos de l’examen du dossier congolais au Conseil d’administration du FMI et l’attente commence à se faire longue. »

Les dépêches de Brazzaville annoncent, enfin, la tenue du 29 au 30 juin de la première édition du pagne africain qui sera organisée par l’agence de communication évènementielle « La Fleur de Lys », dirigée par Prisca Pamela Okemba