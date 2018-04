Foot, paix et TIC en vedette dans la presse congolaise

La lourde dĂ©faite Ă domicile (5-1) de l’Ă©quipe congolaise La Mancha face Ă l’As Vita Club de Kinshasa, en match du tour de cadrage de la Coupe Africaine de la ConfĂ©dĂ©ration, le salon international des Technologies de l’information et de la communication (TIC) organisĂ© Ă Brazzaville et le retour progressif de la paix dans le dĂ©partement du pool après près de deux ans d’insĂ©curitĂ© sont les principaux sujets traitĂ©s mercredi par la presse congolaise.« Coupe africaine de la ConfĂ©dĂ©ration : La Macha laminĂ©e Ă domicile par l’As Vita club de Kinshasa (R.D.Congo) » , titre le quotidien Les DĂ©pĂŞches de Brazzaville qui constate amèrement que la formation congolaise « n’a pu faire l’exploit de renverser la vapeur. Battue Ă Kinshasa il y a deux semaines en match  aller par 1 but Ă 0  du tour de cadrage de la Coupe africaine de la ConfĂ©dĂ©ration, cette Ă©quipe n’a pu rĂ©sister face  à l’As Vita club  qui l’a Ă©liminĂ©e de cette coupe par un score de 5 buts Ă 1 en match retour ».

Ce quotidien  revient Ă©galement sur un autre match de la Coupe africaine de la ConfĂ©dĂ©ration qui va opposer l’Ă©quipe congolaise du Cara avec Saint-George de l’Éthiopie ce mercredi au stade Massamba –DĂ©bat de Brazzaville. La rencontre entre dans le cadre des matchs retour du tour de cadrage de cette coupe. En match aller Ă Addis-Abeba, le Cara avait Ă©tĂ© battu par 1 but Ă 0.

Sur un tout autre sujet, le bihebdomadaire La Semaine Africaine parle du deuxième salon des TIC (technologies de l’information et de la communication) qui s’est ouvert hier Ă Brazzaville sous le thème »Le dĂ©veloppement et le dĂ©fi de l’industrie du futur ».  Ce confrère explique que l’Ă©vènement vise à « valoriser les effets du numĂ©rique pour la croissance Ă©conomique ».

Les DĂ©pĂŞches de Brazzaville, parlant du mĂŞme sujet, rapporte ces propos du  Premier ministre congolais, ClĂ©mĂ©nt Mouamba : « le Congo ne peut se contenter de subir l’influence du numĂ©rique. Le gouvernement entend faire du numĂ©rique un levier de la croissance dans le pays».

L’hebdomadaire La griffe aborde le volet paix dans le dĂ©partement du pool (sud de Brazzaville) qui Ă©tait en insĂ©curitĂ© pendant près de deux ans. « La paix est progressive dans le dĂ©partement du pool, les premières victoires de la commission paritaire mise en place dans le cadre de la restauration de la paix dĂ©finitive dans le pool, suite Ă l’accord du 23 dĂ©cembre 2017 pour le cessez le feu et la cessation des hostilitĂ©s, sont perceptibles Ă travers la libre circulation des personnes et biens, la levĂ©e des barrières», souligne le journal.