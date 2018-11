Football : Alexandre Song raconte son calvaire au Rubin Kazan

Le passage du Lion Indomptable en Russie entre juillet 2016 et janvier 2018 s’est transformé à sa grande surprise en véritable cauchemar. Pour la première fois, il rompt le silence et raconte comment son ancien club l’a plongé dans la déprime totale.

Le camerounais Alexandre Song fait partie des joueurs africains qui malgré leurs talents ont connu une carrière paradoxale. Après avoir brillé à Arsenal, il avait réussi à poser ses valises dans le vestiaire du Fc Barcelone, l’un des plus grands clubs au monde. A cause de son faible rendement, il a ensuite été prêté deux fois de suite à Westham avant de chuter au Rubin Kazan en Russie. Club dans lequel il dit avoir vécu un véritable calvaire.

Le milieu de terrain du FC Sion en Suisse a raconté son histoire à nos confrères du The Télégraph, un épisode de sa vie qui fait froid dans le dos. « Pendant un moment, je ne pouvais pas dire aux gens que je n’étais pas bien, je devais dire que tout allait bien parce que je ne voulais pas qu’ils s’inquiètent. Je devais juste être positif et ne pas faire en sorte que les autres se sentent mal aussi, en particulier ma femme et mes deux garçons qui étaient à Londres » a-t-il expliqué avec une forte émotion.

Pourtant arrivé au Rubin Kazan avec un statut particulier dû à son expérience glané dans les plus grands club d’Europe, le joueur de 31 ans qui s’attendait à un traitement digne de son rang va très vite se sentir prit au piège. « quand j’ai signé, je me disais que j’allais obtenir une maison rapidement, mais les mois se sont écoulés et je n’en ai pas eu. En fin de compte, j’ai quitté l’hôtel et j’ai dû vivre au centre d’entraînement. Le club me disait que je devais attendre jusqu’à ce qu’ils aient terminé la maison. Un jour, j’ai parlé avec l’un des responsables de la conception et il m’a dit que personne ne lui avait rien demandé » raconte-t-il.

Ce nouveau revers qui s’est ajouté aux non paiements réguliers de son salaire va définitivement lui faire basculer dans la déprime. « j’ai passé un long moment assis dans ma chambre et je n’ai jamais allumé la lumière. J’étais toujours avec mon ordinateur, sans télévision, parce que je ne comprenais rien en russe. Toute ma vie était basée sur un ordinateur et un mobile et ce n’était pas sain. Pour être honnête, je ne savais pas pourquoi je n’allumais pas la lumière » témoigne-t-il.

L’atmosphère glaciale l’a finalement obligé à rompre son contrat avec le Rubin Kazan pour retrouver sa famille à Londres. Toutefois, il dit ne rien regretter de cette dure période. A l’en croire, il aurait pu se plaire à Kazan avec davantage de soutien : « c’était un bel endroit. Il y a de bons restaurants et des gens sympathiques, mais je ne sortais jamais parce que je n’avais pas d’amis. J’ai toujours mangé dans les installations du club et j’étais toujours seul. Je commençais à devenir fou. Je n’ai pas pleuré, mais j’étais très stressé. »

Heureusement, il a aujourd’hui retrouvé le chemin des terrains et le plaisir d’exercer sa passion : « j’ai pratiquement perdu une année de ma carrière en Russie. Maintenant, je joue et je suis à nouveau heureux. Tout se passe bien ici. Ma famille est ici avec moi. »