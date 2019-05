Football/CAN 2019: le compte à retours pour les Eléphants de Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire a enlevé le voile sur le programme de préparation de sa sélection nationale, les Eléphants footballeurs, pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football prévue du 21 juin au 19 juillet prochain en l’Égypte.Selon ce programme disponible sur le site officiel de la fédération ivoirienne de football (FIF) visité jeudi par APA, le sélectionneur Kamara Ibrahim et ses pachydermes auront à disputer trois matches amicaux durant cette phase de préparation constituée en deux regroupements, l’un en France et l’autre à Abu Dhabi.

Le premier regroupement débutera le 31 mai à Chantilly, au Nord de Paris (France) avec les joueurs présélectionnés dont la liste sera rendue publique le mercredi 29 mai par l’entraîneur national Kamara Ibrahim.

Ce sont ces présélectionnés qui prendront part au match amical de préparation le 7 juin à Amiens contre l’équipe nationale de Gambie à l’issue duquel Kamara Ibrahim communiquera la liste définitive des 23 joueurs aptes pour la compétition en Egypte.

Le deuxième regroupement se fera à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis du 10 juin au 20 juin où les Eléphants joueront deux matches amicaux contre l’Ouganda, le 14 juin et la Libye, le 18 juin avant de s’envoler pour le Caire, le 20 juin.

La Côte d’Ivoire logée dans le groupe D, entrera en lice le 24 juin face à l’Afrique du Sud avant de jouer le Maroc le 28 juin pour terminer la phase de groupe le 1er juillet face à la Namibie.