Football: Cissé Abdoul Karim forfait pour la CAN avec la Côte d’Ivoire

Le gardien de but international, Cissé Abdoul Karim, a déclaré « forfait » par le staff médical de la sélection nationale pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football qui débute le 21 juin en Egypte, rapporte un courrier de la Fédération ivoirienne de football (FIF) adressé, samedi, à son club, l’Asec Mimosas qui l’a publé sur son site officiel.« … le joueur Cissé Abdoul Karim, retenu pour la préparation de la CAN 2019, est arrivé à Chantilly (lieu du stage), le jeudi 30 mai 2019, en provenance d’Abidjan. Cependant, suite à sa blessure contractée en club le 28 avril dernier lors du match de la demi-finale de la Coupe Nationale, le staff médical de l’Équipe Nationale a jugé nécessaire d’effectuer le contrôle médical d’usage avant le début effectif du stage », écrit le Directeur exécutif de la FIF, le Préfet Sam Etiassé au Président du Conseil d’Administration de l’Asec, Me Roger Ouégnin.

L’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) réalisée à cet effet le 31 mai 2019 à l’hôpital Américain de Paris par le Dr Valery Gleizes, poursuit le courrier, a révélé les points suivants :

« La rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, la rupture de la corne postérieure du ménisque externe et des lésions dégénératives en fissure de la corne postérieure du ménisque interne », informe le Préfet Hors Grade Sam Etiassé.

À cet effet, poursuit M. Etiassé, « il a été jugé inapte à la pratique du sport de compétition en raison des lésions révélées plus haut, d’où la décision de remettre le joueur à la disposition de son club », précisant que les services de la Fédération « s’emploient à organiser son voyage retour sur Abidjan dans les plus brefs délais ».

Cissé Abdoul Karim (34 ans) élu meilleur gardien de but de la Ligue 1, le championnat national de football au terme de la saison 2018-2019, faisait partie des quatre gardiens de but présélectionnés par le sélectionneur national Kamara Ibrahim, pour la préparation de la CAN 2019.