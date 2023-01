Football : classement des 10 joueurs les plus chers du monde

Après la Coupe du monde 2022, l’Observatoire du football CIES a dévoilé son classement des 10 joueurs les plus chers du monde.

Ce classement se base sur un modèle statistique, qui prend en compte plusieurs critères comme l’âge ou encore la durée du contrat en cours. Et au sommet, on retrouve le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham (19 ans, 15 matchs et 3 buts en Bundesliga cette saison), valorisé à 208,2 millions d’euros !

Sur le podium, l’international anglais devance son compatriote, l’ailier de Manchester City Phil Foden (200,5 M€), et l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (190,7 M€). Dans le Top 10, on note ensuite dans l’ordre : Vinicius Junior (190,5 M€), Erling Håland (174,9 M€), Pedri (170,2 M€), Gavi (147,6 M€), Jamal Musiala (145,1 M€), Josko Gvardiol (125,8 M€) et Federico Valverde (123,5 M€).

Le Top 10 des joueurs les plus chers selon le CIES :