Football : des clubs ivoiriens exigent une AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale extraordinaire

Une quarantaine de clubs signataires d’une pĂ©tition, dĂ©posĂ©e vendredi soir, au siĂšge de la FĂ©dĂ©ration ivoirienne de football (FIF) exigent la tenue d’une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire.C’est par voie d’huissier que ces clubs contestataires de la gestion du football par l’Ă©quipe dirigeante du prĂ©sident Augustin Sidy Diallo ont formulĂ© cette requĂȘte rĂ©ceptionnĂ©e par le Directeur exĂ©cutif de la FIF, le PrĂ©fet Hors Grade, Sam EtiassĂ©.

ReprĂ©sentants ‘’50% +1 des membres actifs de la FIF », ces pĂ©titionnaires au nombre desquels cinq clubs de Ligue 1 dont l’Asec Mimosas, le leader Ă mi-parcours, exigent une AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire au locataire des lieux, le PrĂ©sident Sidy Diallo.

Depuis l’Ă©limination des ElĂ©phants de la Coupe du monde de football, Russie 2018, des voix s’Ă©lĂšvent de plus en plus pour dĂ©crier la gestion du football national par Sidy Diallo parmi lesquelles, les ex-internationaux Abdoulaye TraorĂ©, Bonaventure Kalou, Didier Drogba, Yaya TourĂ© et Gervais Kouassi dit Gervinho.