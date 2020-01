Football européen : Nyom, Bahoken et Ganago, buteurs

La latéral de Leganes a participé à la victoire de son club face à Getafe. En seizièmes de finale de la Coupe de France, Nice et Angers ont respectivement éliminé le Red Star et Rouen, en partie grâce à leurs attaquants camerounais.

En Espagne, les matchs comptant pour la 20ème journée de la Liga se sont disputés le week-end dernier. Leganes était face Getafe, deux clubs de la banlieue de Madrid. Une opposition qui a très facilement tourné en faveur d’Allan Nyom et Getafe, vainqueurs 3-0. Le latéral droit camerounais a d’ailleurs participé à ce festival en inscrivant le deuxième but du match à la 21ème minute. Grâce à ce brillant succès, Getafe grimpe à la 5ème place de la Liga avec 33 points, dix de moins que les co leaders le FC Barcelone et le Real Madrid.

Lors de cette 20ème étape de la Liga, le leader Fc Barcelone, vulnérable, accueillait le promu Grenade, qui a montré de très belles choses depuis le début de la saison. La première composition de Quique Setién était attendue, pour son premier match sur le banc du Fc Barcelone. A la fin, les Blaugrana ont difficilement battu Grenade 1-0, malgré les 82% de possession de balles. L’international U23 du Cameroun Yann Eteki a fait un bon match, avec son club de Grenade. Peu après l’heure de jeu, il a trouvé le montant droit de Ter Stegen sur une frappe lointaine, à la 69ème minute de jeu.

Karl Toko-Ekambi à Lyon

Ayant terminé la première partie de la saison sur une excellente note, avec trois victoires de rang, Villarreal accueillait Espanyol de Barcelone. Sans Karl Toko Ekambi (prêt à signer Lyon) en attaque mais avec André-Frank Zambo Anguissa au milieu le terrain, le sous-marin jaune s’est fait surprendre par la formation catalane victorieuse (2-1). En quête d’un renfort offensif cet hiver, l’Olympique Lyonnais a très largement avancé ses pions dans les dossiers Karl Toko-Ekambi. Pas dans leur meilleure forme, Villarreal s’est contenté de réduire le score à la 62ème minute grâce à un penalty transformé par Santi Cazorla. Zambo Anguissa a cédé sa place à Moi Gomez à la 54ème minute. Les jaunes n’ont pas pu profiter de leur supériorité numérique créée par l’expulsion de Javi Lopez (59e). Avec 28 points, l’équipe de Zambo Anguissa occupe la 9ème place au classement de la Liga.

En France, l’on disputait les matchs des seizièmes de finales de la Coupe de France. Un lion indomptable était titulaire samedi lors de la rencontre qui a opposé Nice à Red Star (3-0), un club de National. Ignatius Ganago a inscrit le deuxième but niçois à la 29e minute de jeu et c’était son 4e but de la saison, toute compétition confondue. L’attaquant camerounais a cédé sa place à la 59e minute de jeu.

Par ailleurs, Angers n’a pas eu de mal dimanche à éliminer le FC Rouen (4-1), un club de National 2. Entré en cours de jeu à la 77e minute de jeu, Stéphane Bahoken n’a eu besoin que de quatre minutes pour marquer le quatrième but des angevins. C’est son premier but cette saison en Coupe de France. Angers file en huitièmes de finale et rencontrera, cette fois-ci, un club de Ligue 1 Rennes, le tenant du titre.