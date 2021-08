Football ivoirien: le club AFAD devient AFAD-Plateau

Le club ivoirien de football AFAD devient AFAD-Plateau, à la suite d’une augmentation de 100% de l’apport de la mairie du Plateau, le centres des Affaires d’Abidjan, dans ce club, et de son implication dans sa gestion.

L’ambition de la mairie du Plateau en intégrant les organes de gestion du club de l’Académie de Football Amadou Diallo (AFAD) est d’en faire l’un des plus grands de Côte d’Ivoire et de l’Afrique.

Dans cette optique, la mairie de la commune du Plateau et l’Académie de Football Amadou Diallo (AFAD), ont procédé le 27 août 2021, dans un établissement hôtelier de la place, à la signature d’une convention de partenariat.

Cet accord qui lie les deux entités a été signé par le président de l’AFAD, M. Jacques Anouma, ancien président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) et par le député-maire de la commune du Plateau, M. Jacques Gabriel Ehouo.

Cette convention signée est l’aboutissement de plusieurs mois de discussions entre les deux parties. La mairie du Plateau qui subventionnait déjà le club depuis plusieurs années a accru de 100% son apport dans ce club.

La mairie du Plateau s’impliquera désormais dans la gestion et le développement de l’AFAD. Le premier vice-président senior et membre fondateur du club, Idriss Yacine Diallo, a présenté à cette occasion le nouveau logo de l’AFAD.

M. Jacques Anouma, président de l’AFAD, a remercié le Conseil municipal du Plateau pour avoir répondu favorablement à leur sollicitation et a indiqué que ce partenariat cadre bien avec les ambitions du Comité exécutif du club.

Ce partenariat vise à apporter un nouveau modèle économique et un nouveau cadre de management, plus adapté et plus propice au développement du club, a fait savoir M. Anouma.

M. Ehouo, le premier magistrat de la commune du Plateau, est devenu par la signature de cet accord le 3ème vice-président et président du Comité stratégique de dévéloppement de l’AFAD.

Le député-maire du Plateau s’est réjoui des opportunités qu’offre ce partenariat qui s’inscrit dans la vision écocitoyenne du Conseil municipal du Plateau, notamment la formation, la détection et l’insertion des jeunes au niveau sportif.

Cette convention, dira-t-il, a également pour but de promouvoir la commune du Plateau, qui abrite en son sein le mythique stade Félix Houphouët-Boigny et qui a produit des talents comme les frères Yaya et Kolo Touré, Wilfried Bony, Igor Lolo, Angban Vincent.

M. François Allah, le directeur de Cabinet du ministère de la Promotion des Sports et du développement de l’économie sportive, représentant le ministre Paulin Claude Danho, s’est félicité de cet acte, soutenant que le sport a besoin d’être structuré.

Le représentant du ministre des Sports a fait observer que la vision du gouvernement est de faire en sorte que ce secteur soit une industrie qui crée des emplois, invitant tout un chacun à soutenir ce genre de projet.