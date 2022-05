Football : Joël Matip dans un cercle très fermé ?

Ce samedi 28 mai à 21h, Joël Matip et Liverpool disputeront une finale de Ligue des Champions à Saint-Denis au Stade de France, contre le Real Madrid. L’occasion pour l’international camerounais de remporter une deuxième Ligue des Champions.

Les Reds de Liverpool réalisent une superbe saison 2021/2022. Après une victoire en League Cup et une seconde en FA Cup, Matip et ses coéquipiers avaient l’occasion de remporter un troisième trophée dimanche dernier, et étaient encore à la lutte avec Manchester City pour remporter la Premier League. Malgré un succès 3-1 contre Wolverhampton, les Reds termineront à la deuxième place du championnat anglais derrière les Sky Blues, qui se sont imposés 3-2 face à Aston Villa.

Mais le temps n’est pas aux regrets pour les hommes de Jürgen Klopp, qui ont déjà les esprits et le regard tournés vers une autre compétition. En effet, Liverpool s’est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, et un immense rendez-vous attend les joueurs ce samedi 28 mai. Car, même si les côtes du pronostic Ligue des Champions du site Sportytrader annoncent Liverpool comme favori, il faudra grandement se méfier de ce Real Madrid là, qui a gravi des montagnes pour rejoindre cet ultime match de l’année en club.

Mais cette finale sera aussi l’occasion pour l’international camerounais Joël Matip de remporter sa seconde Champion’s League. Pour rappel, il avait été malheureux finaliste contre… le Real Madrid en 2018 (défaite 3-1), avant de battre Tottenham une année plus tard. En s’imposant contre la Maison Blanche samedi, l’ex défenseur central de Schalke rejoindrait alors Geremi Njitap à la deuxième place des camerounais les plus titrés en C1, lui qui en avait remporté avec le Real en 2000 et 2002. Pour rejoindre le premier, Samuel Eto’o et ses trois succès (2006, 2009 et 2010), il va falloir patienter encore un peu…