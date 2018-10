Le Canon sportif de Yaoundé promu en première division

La saison 2019 du championnat Mtn Elite one passe à 20 clubs. La décision a été prise par le président de la Ligue de football professionnel camerounais (Lfpc).

Le Canon sportif de Yaoundé a finalement est promu à la première division de la compétition de football Mtn elite one après un an en division inférieure. Classé quatrième au terme de la dernière saison, le Canon est le premier bénéficiaire de la décision du président de la Ligue de football professionnel du Cameroun (Lfpc), de faire jouer le championnat de première division à 20 équipes la saison prochaine contre 17 auparavant.

Dans un communiqué signé le 15 octobre, Pierre Semengue indique à la faveur de cette réforme que « les cinq meilleurs clubs d’Elite 2 accèdent en Elite 1».

Ainsi, Avion of Nkam, PWD de Bamenda et Tonnerre de Yaoundé, qui s’étaient qualifiés en tête de liste à la fin de la saison Elite II, seront rejoint par le Canon de Yaoundé et le Lion Blessé de Foutouni.

L’équipe de Foutouni s’était également battue en vain pour la montée, et n’a pu terminer qu’à la cinquième place. Dans la foulée, elle s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du Cameroun.

Au pied de l’Elite I, Yafoot, Aigle de la Menoua et Bamboutos de Mbouda resteront dans la division. Aucun club ne sera relégué de l’Elite II alors que cinq clubs seront promus des interpools pour combler le vide de l’Elite I.

Le LFPC a également révélé que la saison de football Elite I débutera le 4 novembre, tandis que le lancement de Elite II se déroulera six jours plus tard.