Football : le club Djiboutien de l’As Arta Solar 7 d’Alexandre Song bientôt au Cameroun

Sacré champion de Djibouti au terme de l’exercice 2020/2021 et vainqueur de la Coupe nationale, l’As Arta Solar 7, où évoluent les Camerounais Alexandre Song Bilong et Dany Noukeu souhaite briller en Ligue des champions africaines.

En prélude à sa participation à la prochaine Ligue des champions d’Afrique, l’AS Arta Solar 7 met les petits plats dans les grands. Le club champion en titre de Djibouti est en tournée africaine en ce moment, question de bien affûter ses armes, avant l’entame au mois de septembre prochain du tour de cadrage de la plus prestigieuse des compétitions africaines interclubs. Selon des informations puisées à bonnes sources, après un séjour de préparation en Afrique du Sud, les coéquipiers d’Alexandre Song Bilong et Dany Noukeu vont se rendre au Cameroun, où ils disputeront des matchs amicaux, contre des clubs locaux qui restent à déterminer. Ils termineront leur préparation par un dernier stage au Maroc.

Des ambitions qui consacrent les choix stratégiques pris par la direction du club, avec à sa tête l’homme d’affaires ivoirien Tommy Tayoro Nyckoss, patron de l’entreprise d’énergie solaire Solar 7. Entre nouvelles arrivées de stars et restructuration des méthodes de travail, le club phare de Djibouti s’est fixé des objectifs louables sur la scène continentale : « rehausser l’image du football local en allant le plus loin possible en Ligue des champions d’Afrique ».

Vainqueur de la Coupe de Djibouti pour la troisième année consécutive, après avoir été sacré champion, avec 46 points remportés en 18 journées (15 victoires, 1 nul et 2 défaites), l’AS Arta Solar 7 a vu son parcours salué par le président de la Fédération Internationale de Football association (FIFA) Gianni Infantino, le 6 avril dernier, peu après l’épilogue du championnat national.

Une marque de reconnaissance qui reflète un ensemble de décisions visant à structurer et professionnaliser l’AS Arta Solar 7. Dès novembre 2020, l’arrivée de l’ex-international camerounais Alexandre Song (ex-Bastia, Arsenal, Barcelone, West Ham) a permis de renforcer son effectif. Ce milieu de terrain polyvalent (il peut également évoluer en charnière centrale avec un égal rendement), s’est rapidement imposé comme l’un des leaders, tant sur plan moral, physique que technique, jusqu’à être promu capitaine. Le club a également enregistré les renforts de l’ex-international camerounais Dany Nounkeu (ex-Evian-TG, Toulouse Galatasaray, Besiktas, Bursaspor), arrivé un mois plus tard, et de l’ex-international sénégalais Diafra Sakho (Rennes, West Ham, Neuchâtel), surnommé « fire man » pour ses qualités de buteur.

L’As Arta Solar 7 a pu profiter de leur expérience de haut niveau en Coupe du Monde, en Ligue des Champions et dans les championnats européens les plus prestigieux – ainsi que de leur talent, renforcé par une rigueur et une discipline, transmises à leurs coéquipiers avec des résultats tangibles.

« Que le président de la plus haute autorité du Football international ait tenu à nous féliciter en dit long sur les performances de nos joueurs, que je tiens à saluer, et sur la pertinence des décisions prises. C’est un motif de fierté autant que d’humilité, qui nous pousse à redoubler d’efforts pour atteindre de nouveaux sommets » avait alors déclaré Tommy Tayoro Nyckoss.

Avec une qualification en phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique et en Coupe arabe des clubs champions, le collectif entend profiter de l’intersaison pour continuer à faire évoluer sa structure et ses méthodes de travail. Le prochain séjour en terres camerounaises de l’As Arta Solar 7 permettra aux amoureux du football d’avoir un aperçu du niveau de ce club aux grandes ambitions.