Football : le trophée du Mondial est à Dakar

Un avion customisé aux couleurs de la multinationale Coca-Cola, sponsor officiel de la Coupe du monde qatarie, a transporté la statuette de 6,142 kilogrammes en or massif.Le tapis rouge a été déroulé sur le tarmac de l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass (AIBD) pour accueillir le trophée du Mondial de football. Matar Ba, le ministre des Sports et Me Augustin Senghor, le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), étaient notamment au pied de l’escabeau de l’appareil.

Pour l’étape de Dakar, les 6 et 7 septembre, David Trézéguet, champion du monde avec la France en 1998 et finaliste malheureux de l’épreuve en 2006, est l’ambassadeur de la Fédération internationale de football association (Fifa). Quatre ans auparavant, son ancien coéquipier Christian Karembeu avait rempli la même mission au pays de la téranga (hospitalité, en langue wolof).

Une cérémonie aura lieu mercredi matin au Palais de la République. Le trophée sera également exposé au Musée des civilisations noires afin de permettre au grand public de l’admirer de près, mais avec des mesures de sécurité strictes. Cinquième du genre, la tournée a été lancée début mai dernier à Dubaï, aux Emirats arabes unis. Au total, 32 pays, tous qualifiés à la prochaine Coupe du monde, seront visités.

Exceptionnellement, le tournoi est programmé du 20 novembre au 18 décembre 2022. L’Afrique sera représentée au Qatar par le Sénégal, champion d’Afrique en titre, le Ghana, le Cameroun, la Tunisie et le Maroc. Jusque-là, la meilleure performance d’une sélection du continent noir reste les quarts de finale. Et seuls le Cameroun (1990), le Sénégal (2002) et le Ghana (2010) ont pu atteindre ce stade de la compétition.