Football : l’Egypte est le pays organisateur de la Can 2019

L’Egypte a été sélectionné devant l’Afrique du Sud, son seul concurrent.

La phase finale de la Coupe d’Afrique des nations 2019 (CAN) se déroulera en Egypte, du 15 juin au 13 juillet prochain. C’est ce qui ressort de la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) tenue ce 08 janvier à Dakar. “Je suis heureux de vous annoncer que c’est l’Egypte qui va accueillir la CAN 2019 en remplacement du Cameroun”, a déclaré Ahmad Ahmad, président de la CAF. Le Cameroun devait initialement organiser cette CAN 2019, la première à 24 équipes au lieu de 16 comme par le passé. L’organisation de cette compétition a été retirée au Cameroun en novembre dernier. La CAF a invoqué les retards dans les travaux et l’insécurité dans plusieurs régions du pays.

La Can se disputera donc pour la cinquième fois de son histoire sur le sol égyptien, après 1959, 1974, 1986 et 2006. En Egypte, il y a fort à faire pour en ce qui concerne l’aspect sécuritaire surtout avec l’attentat meurtrier qui a fait quatre morts le 28 décembre dernier. C’était le second en moins d’une semaine.

En choisissant le pays des pyramides, la CAF a sans doute mis fin à un feuilleton aux multiples rebondissements. Une affaire qui a commencé en septembre 2014, lorsque le Cameroun a été préféré à l’Algérie, la Côte d’Ivoire et la Zambie, pour organiser la CAN 2019.