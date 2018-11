Football : les Lionnes Indomptables marchent sur la Zambie à Abidjan

En stage depuis le 9 novembre du côté de la Côte d’Ivoire pour préparer la prochaine CAN féminine, les Lionnes Indomptables se sont lourdement imposées en amical contre la Zambie.

Bon début de préparation pour les Lionnes Indomptables, elles ont dominé la Zambie en match amical sur le lourd score de 7 buts à 0. Un match qui a permis au sélectionneur Joseph Ndocko d’ajuster le niveau de ses joueuses qui disputeront dans les prochains jours la coupe d’Afrique des Nation féminine à Accra.

Les buts inscrits contre les Shepolopolo de Zambie ont été inscrits par Ngock Yango (1), Aboudi Onguene (2), Ajara Njoya (2) et Michaëla Abam (2). La CAN féminine se déroulera du 17 novembre au 01 décembre prochain. Le Cameroun est dans la poule A avec le Ghana, l’Algérie et le Mali.