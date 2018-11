Football : les Lions Indomptables défient les Lions de l’Atlas ce vendredi 16 novembre

Les poulains de Clarence Seedof descendent dans l’arène ce 16 novembre pour affronter le Maroc à 20 heures. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

Bien que l’Equipe nationale du Maroc n’ait jamais gagné le Cameroun en autant de confrontation, la tâche s’annonce tout de même compliqué ce vendredi 16 novembre pour les Lions indomptables. Le sélectionneur Clarence Seedorf n’a d’ailleurs pas mâché ses mots concernant la qualité du vestiaire des Lions de l’Atlas.

«Je suis conscient que ce sera un match difficile. Le Maroc est parmi les meilleures sélections du continent. Ils ont acquis une grande expérience lors du dernier Mondial, bien qu’ils aient manqué de chance… J’espère que les deux sélections offriront aux supporters une belle rencontre», a confié Seedorf à la chaîne spécialisée Arriyadia.

La tanière des Lions Indomptables affiche un effectif complet pour cette rencontre, les joueurs forfaits ont effectivement été remplacés comme prévu. L’ensemble du groupe s’est normalement entraîné depuis le début du rassemblement à Casablanca. Ce jeudi, le programme prévoyait des tests physiques et médicaux, des concertations ciblées entre l’encadrement technique et des groupes de joueurs, une conférence de presse d’avant match et une séance d’entraînement.

La rencontre est prévue pour débuter à 20 heures, heure du Cameroun. Karl Toko Ekambi, le joueur de Villarreal en Espagne portera le brassard de capitaine des Lions Indomptables.