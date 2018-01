Football RD Congo rétro 2017 : Mazembe, encore et toujours Mazembe

Les annĂ©es se suivent et se rassemblent pour le football en RD Congo oĂą le Tout Puissant Mazembe de Lubumbashi domine ces dernières annĂ©es outrageusement ce sport, une domination qui s’Ă©tend mĂŞme au niveau continental.A la Ligue national de football (LINAFOOT), le TP Mazembe qui a gagnĂ© un deuxième titre consĂ©cutif en 2017, totalise Ă ce jour 11 titres sur 22 Ă©ditions. Autant dire que l’Ă©quipe de Lubumbashi s’est taillĂ©e la part du lion en laissant, pour ainsi dire, la portion congrue Ă ses

rivaux nationaux, le Daring Club Motema Pembe (DCMP), cinq titres, et l’AS V. Club, quatre titres.

L’Ă©quipe prĂ©sidĂ©e par le millionnaire et homme politique MoĂŻse Katumbi Chapwe, ancien gouverneur de la riche province du Katanga au Sud de la RD Congo, a Ă©galement assis sa domination sur le plan continental ces dernières saisons.

En témoignent ses deux derniers titres consécutifs en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) en 2016 et 2017.

CrĂ©Ă© en 1939, le TP Mazembe possède l’un des plus beaux palmarès du football africain avec 5 Ligues des champions de la CAF (1967, 1968, 2009, 2010, 2015), 3 Supercoupes d’Afrique, 1 Coupe d’Afrique des vainqueurs de coupe (1980) ainsi que 2 Coupe de la CAF (2016, 2017).

L’Ă©quipe a Ă©tabli Ă©galement plusieurs records sur le continent en devenant la première d’Afrique noire Ă remporter 5 Ligues des champions de la CAF. Seules les Ă©quipes Ă©gyptiennes d’Al Ahly et du Zamalek avaient fait mieux ou aussi bien.Â

Le Tout Puissant Mazembe est la première équipe africaine à avoir établi un triplé sur le continent en remportant consécutivement une Ligue des champions de la CAF (2015) et deux Coupes de la Confédération Africaine (2016 et 2017).

Le TP Mazembe est par ailleurs le deuxième club, avec Al Ahly Sporting Club, à avoir remporté les trois coupes africaines (C1, C2 et C3) à savoir la Ligue des champions de la CAF, la Supercoupe de la CAF ainsi que la Coupe de la CAF.

Mais surtout, en 2010, le TP Mazembe est entrĂ© dans l’histoire du football mondial en devenant le premier club non europĂ©en ou sud-amĂ©ricain Ă accĂ©der Ă la finale de la Coupe du monde des clubs,

une finale malheureusement perdue face Ă l’Inter de Milan de Samuel E’too Fils (0-3).

Ces performances ne sont pas le fait du hasard mais du travail en profondeur opĂ©rĂ© par le prĂ©sident MoĂŻse Katumbi depuis qu’il est Ă la tĂŞte de cette Ă©quipe, en 1997.

Bien sĂ»r que l’histoire du TP Mazembe qui avait dĂ©jĂ gagnĂ© trois titres continentaux en 1967, 1968 et 1980 n’a pas commencĂ© avec MoĂŻse Katumbi. Mais c’est avec ce dernier que l’Ă©quipe s’est vĂ©ritablement professionnalisĂ©e. Des entraineurs de classe mondiale ont Ă©tĂ© recrutĂ©s.Â

De mĂŞme, des internationaux zambiens, maliens, ghanĂ©ens, sĂ©nĂ©galais, etc ont Ă©tĂ© recrutĂ©s Ă tour de rĂ´le, sans oublier l’ouverture, au profit de l’Ă©quipe, d’une acadĂ©mie de football d’oĂą sortent aujourd’hui des internationaux congolais.

En plus de tout cela, MoĂŻse Katumbi a dotĂ© son Ă©quipe, depuis 2011, d’un aĂ©ronef MD 83 de 140 places et d’un Dornier qui emmènent le TPM dans les villes congolaises et africaines pour certains de ses matches Ă l’extĂ©rieur.

Si toute cette organisation est maintenue, le TP Mazembe fera encore parler de lui pendant longtemps en RD Congo et, pourquoi pas, en Afrique et mĂŞme dans le monde.