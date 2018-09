Football : un ancien international français critique l’arrivée de Choupo Moting au PSG

L’attaquant camerounais est à Paris en ce moment, proche de s’engager avec le club de Ligue 1. Une information qui a fait sortir Jerôme Rothen de ses gonds. L’ancien Parisien a donné son avis sur les antennes de RMC.

Ce n’est plus une rumeur, l’attaquant camerounais Eric Choupo Moting est à Paris pour passer sa visite médicale afin de s’engager avec le PSG. L’information a été confirmée ce vendredi en conférence de presse par Thomas Tuchel le coach du Paris Saint Germain. «Je ne veux pas mentir ici, mais je peux vous dire que nous essayons de faire signer Bernat et Choupo, ils passent leurs tests médicaux actuellement», a commenté l’ancien coach de Dortmund.

Une possible arrivée qui passe encore mal chez certains supporters, mais surtout chez l’ancien capitaine du PSG, Jérôme Rothen. «Celui-là, il fallait vraiment le sortir du chapeau», a balancé celui qui est désormais consultant à RMC avant de poursuivre. «Non mais c’est… c’est… C’est un poisson d’avril? Non mais franchement… Faut pas déconner-là. La priorité, c’était de densifier le milieu de terrain dans un style très clair, avec beaucoup de caractère, ce qui peut manquer par moment au PSG. Et encore, leurs joueurs peuvent en avoir. Mais alors celui-là, il fallait vraiment le sortir du chapeau», critique Jérôme Rothen.

Des critiques que le coach parisien a clairement battu en brèche lors de sa conférence de presse ce vendredi : «C’était une occasion pour nous. Nous cherchions une doublure d’Edi Cavani depuis plusieurs semaines, nous cherchions un joueur performant dans le jeu aérien, dans les contrôles, le jeu de tête. Ce n’est pas facile d’être la doublure d’Edi, parce qu’il veut toujours jouer, parce qu’il va beaucoup jouer. Tu sais que tu ne vas pas jouer beaucoup mais tu dois toujours être positif, travailler dur, et Maxim a ce caractère, a affirmé l’entraîneur parisien. Il est top. Il peut avoir un impact immédiat en entrant en jeu, même s’il ne joue que 10 minutes. Nous avions besoin d’un joueur avec ces caractéristiques et cette mentalité», a-t-il indiqué.