Football: Voici les ambassadeurs de la Can 2019

La Confédération africaine de football (CAF) a nommé Mahmoud El Khateeb (Égypte), Samuel Eto’o (Cameroun), Yaya Touré, Didier Drogba (tous deux de Côte d’Ivoire), Rabeh Madjer (Algérie), Nwankwo Kanu (Nigéria) et El Hadji Diouf (Sénégal) comme ambassadeurs de la compétition qui débute le 21 juin 2019 jusqu’au 19 juillet 2019 en Egypte.

Mahmoud El Khateeb

Il est au rang des meilleurs joueurs africains de tous les temps. El Khateeb a été le premier Egyptien à remporter le ballon d’or africain en 1983. Le joueur a commencé sa carrière à 16 ans dans son club de toujours Al Ahly. Il se fait vite remarquer. C’est ainsi que lors de la saison 1974/1975, il remporte le titre de champion d’Egypte.

«Bibo», comme il est appelé avec affection parmi les supporters égyptiens, a remporté la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Egypte à la maison en 1986.

Samuel Eto’o figure également parmi les légendes que la CAF entend honorer lors de la Can 2019. L’homme est considéré par plus d’un comme le plus grand joueur de tous les temps de l’histoire de l’Afrique. Quatre fois joueur de l’année des FAC (2003, 2004, 2004 et 2010), il a également remporté la Coupe d’Afrique des Nations avec le Cameroun en 2000 et 2002. Aux côtés de la sélection nationale, il va également être sacré vainqueur des Jeux Olympiques en 2000.

Yaya Touré, lui aussi plébiscité par la CAF, est considéré comme un monument dans le milieu du football. Touré a été sacré 4 fois consécutive, meilleur joueur africain (2011, 2012, 2013 et 2014). C’est sans précédent dans le football africain. En 2015 il remporte avec la sélection de Côte d’Ivoire la Coupe d’Afrique des Nations.

Son compatriote Didier Drogba n’était peut-être pas de la partie lorsque la Côte d’Ivoire est monté sur le toit de l’Afrique mais il fait également partie des grandes histoires du football africain que la CAF veut mettre en exergue.

Double Ballon d’or africain (2006 et 2009), Drogba figure parmi les plus importants attaquants de sa génération. En plus des victoires glanées au niveau des clubs, il a pris part à cinq CAN (2006, 2008, 2010, 2012 et 2013) et a atteint la finale en 2006 et 2012.

La nouvelle et l’ancienne génération dont fait partie Rabah Madjer, se côtoient sur la toile de la CAF. Rabah Madjer faisait partie de l’équipe qui a remporté le titre de champion d’Afrique de la CAN en 1990, en Algérie. Il est un modèle pour les jeunes générations. Il est reconnu pour sa célèbre talonnade au côté de Porto (match Porto vs Bayern Munich en 1987). Il a également remporté le Ballon d’or Africain en 1987.

Nwankwo Kanu, «Papilo», comme on l’appelle affectueusement, a présenté six éditions de la CAN de 2000 à 2010. S’il s’est reconvertit dans le social, le joueur n’était pas tendre sur le terrain avec ses adversaires. Sa carrière connait une ascension fulgurante après son couronnement de Joueur de l’année de la CAF en 1996 et 1999.

El Hadi Diouf, fait également partie des 7 de la CAF. Il demeure le seul Sénégalais à avoir été sacré meilleur Joueur africain (2001 et 2002). Diouf a été une pièce maîtresse de l’âge d’or des Lions de la Teranga, dans les années 2000. Où leurs exploits barraient la Une des Tabloïds à travers le monde.