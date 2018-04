Football/CAN Dames 2018: la CÃ´te d’Ivoire qualifiÃ©e malgrÃ© le nul (0-0) face au Maroc

Les Éléphantes de Côte d’Ivoire se sont qualifiées pour le dernier tour qualificatif pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Dames de football, après le match (0-0) concédé, mardi au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, face aux Lionnes de l’Atlas du Maroc.Le but inscrit par Fatou Coulibaly à l’aller au Maroc (1-1) s’est avéré précieux pour les Ivoiriennes qui se qualifient au bénéfice de ce but qui compte double.

Malgré leur nette domination surtout en deuxième période, les poulains de Clémentine Touré n’ont pu concrétiser le nombre incalculable d’occasions de but qu’elles se sont créées.

 A l’image de Rebecca Ida (52è et 58è), Nina Kpaho Zoté (47è) et surtout de Rebecca Elloh Amon qui par deux fois, seule devant Khadija Rmich, la gardienne de buts marocaine a eu le pied carré pour tirer dans le décor.Â

Les Lionnes de l’Atlas, elles non  plus, n’ont pas été heureuses sur les quelques rares incursions dans la défense ivoirienne où Diakité Mariam, efficace dans les interventions, a enrayé les offensives de Najat Badri et ses partenaires d’attaque.

Pour Clémentine Touré, le coach de la sélection ivoirienne, ‘’l’essentiel était d’assurer la qualification. Ce que nous avons fait depuis le match aller au Maroc en obtenant le nul (1-1) ».

Cependant la technicienne ivoirienne reconnait ‘’le match moyen » de son équipe. ‘’Les filles ont joué deux match en cinq jours. Ça a les a éprouvées », a-t-elle déclaré à la fin du match, là où son homologue marocain, Karim Bencherifa ‘’deçu » admet que l’élimination  de son équipe est partie depuis le Maroc ‘’où nous n’avons pas tué le match aller ».Â

Au prochain et dernier tour qualificatif pour Ghana 2018, la Côte d’Ivoire sera opposée au Mali qualifié suite au forfait de la Sierra-Leone.