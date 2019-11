Forbes 2019 : Danpullo reste à la tête des fortunes d’Afrique francophone

Le milliardaire camerounais Baba Danpullo est l’homme le plus riche d’Afrique francophone, avec une fortune de 920 millions de dollars, selon le classement Forbes 2019 .

Le « roi du Thé », Baba Danpullo, rempile pour la huitième fois à la tête du top 20 des milliardaires d’Afrique francophone. Avec une fortune estimée à 920 millions de dollars (1 547 256 milliard de Francs CFA), l’homme d’affaires a perdu près 20 millions de dollars entre 2016 et 2019.

Cette année, il est talonné par son compatriote Paul Fokam Kammogne, le promoteur de Afriland first bank, dont la fortune est estimée à 900 millions de dollars (534 milliards de Francs CFA).

Des Marocains, Ivoiriens, Malgache, Congolais, figurent dans le classement Forbes des personnalités les plus riches d’Afrique francophones. Ceux-ci se retrouvent principalement dans les domaines de l’immobilier, la banque, les télécommunications, les médias, l’agro-industrie et les médias.

Cinq autres figures camerounaises décrochent leurs couronnes dans ce palmarès. Il s’agit de Samuel Foyou (407 millions de dollars, plus de 241 milliards de Francs CFA), la famille Mukete (360 millions de dollars, plus de 213 milliards de Francs CFA), Jean Samuel Noutchoguouin (315 millions de dollars, plus de 187 milliards de Francs CFA), Nana Bouba (310 millions de dollars, plus de 184 milliards de Francs CFA) et Sylvestre Ngouchinghe (280 millions de dollars, plus de 166 milliards de Francs CFA).