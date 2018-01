Force africaine en attente: inauguration d’une base logistique au Cameroun

Les cérémonies y relatives se déroulent ce vendredi à Douala, sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement camerounais, Philemon Yang.

La base aĂ©rienne 201 de Douala a fait peau neuve. Le gouvernement camerounais y a engagĂ© des travaux de rĂ©novation il y a plusieurs mois afin d’y loger la base logistique de la Force africaine en attente (FAA). Celle-ci devrait servir de point de stockage et de distribution du matĂ©riel mobilisĂ© par l’Union africaine (UA).

La Force africaine en attente est un corps multidisciplinaire constituĂ© de contingents militaires, policiers et civiles fournis par les Etats-membres, avec pour mission de rĂ©aliser, sur ordre de l’UA, des missions de paix en Afrique ; notamment l’alerte et la surveillance, le dĂ©ploiement prĂ©ventif, les sanctions et les embargos, la supervision de cessez-le feu, l’assistance aux rĂ©fugiĂ©s et personnes dĂ©placĂ©es, la sĂ©curisation des Ă©lections…

L’inauguration de la base logistique de la FAA a lieu ce vendredi dans la ville de Douala Ă la veille du premier sommet de l’Union africaine de l’annĂ©e 2018. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Philemon Yang, prĂ©side les cĂ©rĂ©monies auxquelles prend Ă©galement part le ministre dĂ©lĂ©guĂ© Ă la prĂ©sidence chargĂ© de la DĂ©fense, Joseph Beti Assomo.