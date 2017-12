Cameroun : des individus armÃ©s arrÃªtÃ©s Ã  la frontiÃ¨re avec la GuinÃ©e Ã©quatoriale

En cours d’exploitation dans la ville d’Ebolowa, chef-lieu de la rĂ©gion du Sud, ils seraient mĂŞlĂ©s Ă une tentative de coup d’Etat contre le rĂ©gime de Malabo.

Selon le quotidien Le jour, trente mercenaires de nationalités tchadiennes et centrafricaines ont été interpellés le mercredi 27 décembre 2017, dans la région du Sud du Cameroun. Ils avaient avec eux, 200 cagoules et la somme de 1.910.000 francs CFA chacun. A leur tête, un général tchadien en fuite, dont la voiture a été saisie. Le véhicule contenait 5 lance-roquettes, 1 MAG (une mitrailleuse de guerre) et 2.750 munitions, tout calibres confondus.

Selon toute vraisemblance, ces individus avaient pour projet de passer la frontière équato-guinéenne à Kye-Ossi pour soutenir un putsch contre le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Le site Jeune Afrique, quant à lui, indique que les putschistes devaient se retrouver à Ebebiyin, une ville équato-guinéenne située à moins de 100 km de Mongomo, où se trouvait alors le chef de l’État. Le général tchadien en fuite serait un proche de Gabriel Nse Obiang Obono, le président du parti d’opposition Citoyens pour l’innovation (parti ayant un siège à l’Assemblée nationale).

Une enquĂŞte a Ă©tĂ© initiĂ©e, et les hommes interpellĂ©s sont actuellement en exploitation Ă Ebolowa (rĂ©gion du Sud). Les opĂ©rations sont menĂ©es sous la houlette du gĂ©nĂ©ral de Brigade Joseph Nouma, commandant de la 2ème brigade d’infanterie motorisĂ©e, mĂŞme si c’est la police camerounaise qui est au dĂ©part de l’arrestation de cette bande armĂ©e. A ce titre, le commissaire de police Henriek Walter Elouna, chef de la division rĂ©gionale de la police judiciaire du Sud, a Ă©tĂ© associĂ© aux enquĂŞtes.

Le président Obiang Nguema a ordonné, hier, la fermeture de la frontière avec le Cameroun, et une enquête a également été ouverte en Guinée équatoriale pour déterminer les commanditaires de cette tentative de coup d’Etat. En rappel, en 2004, la Guinée équatoriale avait subi une tentative de coup d’Etat similaire. Elle avait été menée par le mercenaire britannique Simon Mann.