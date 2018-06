Formation et innovation technologique: l’INP-HB signe un partenariat avec des groupes dont Citrans

L’Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Côte d’Ivoire (INP-HB) a signé, vendredi à Abidjan, un accord-cadre de partenariat avec des groupes, notamment la structure de transport lagunaire Citrans et les groupes Agro West Africa et Agro West Industries, dans le cadre de la formation et de l’innovation technologique.Cet accord-cadre de partenariat paraphé par le Président directeur général du Groupe CONAD regroupant (Citrans, Agro West Africa et Agro West Industries) , Zoumana Bakayoko et le Directeur général de de l’INP-HB, N’guessan Koffi a pour but de « développer les activités respectives » des parties.

II vise pour l’INP-HB à assurer un enseignement technique de qualité et à permettre aux personnels de conduire des mutations et des innovations technologiques nécessaires à la compétitivité des entreprises, selon le résumé de cet accord-cadre.

Pour Citrans, Agro West Africa Abidjan et Agro West Industries, ce partenariat devrait permettre à mener à bien leurs projets et capter depuis cette école d’élite « un personnel qualifié capable de gérer leurs exploitations respectives et proposer des innovations technologiques », souligne le texte.

Les modalités du partenariat s’articulent autour de six axes majeurs, notamment l’accueil des étudiants de l’INP-HB pour des stages ou des visites dans ces entreprises, la formation des étudiants et du corps enseignant, la promotion des métiers du transport maritime et lagunaire.

Ce partenariat devrait en outre permettre la formation continue des salariés de ces groupes, ainsi que la proposition de solutions aux équipes techniques et la mise à disposition des installations de l’INP-HB pour des activités de formation socioculturelles et promotionnelles.