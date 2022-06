Formation professionnelle des jeunes: l’Allemagne s’engage à accompagner le Cameroun

Le ministre en charge de la Jeunesse (Minjec), Mounouna Foutsou, conduit une délégation interministérielle en Allemagne depuis 20 juin 2022.

Depuis le 20 juin 2022, le Ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique (Minjec), Mounouna Foutsou conduit une délégation interministérielle en Allemagne afin de mobiliser la diaspora camerounaise pour qu’elle s’implique et s’engage dans la dynamique nationale, en soutenant davantage l’initiative d’appel à projets lancée pour la participation des jeunes de la diaspora au développement de notre pays en revenant investir au Cameroun et à intégrer de façon durable le tissu économique national.

Le ministre de la Jeunesse et de l’éducation civique en séjour en Allemagne a rencontré, lundi 21 juin, le maire de la ville de Heilbronn. Un partenariat en gestation entre les deux parties inclut la formation pratique des jeunes camerounais dans les entreprises de ladite commune.

A la suite de la visite de la mairie de Heilbronn, le ministre de la Jeunesse Mounouna Foutsou et sa délégation se sont rendus à l’entreprise Forch, entreprise spécialisée dans la formation professionnelle et la commercialisation des pièces de rechange automobile et de construction de tout type. Il a été accueilli par le président fondateur, Théo Forch.

Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre de la visite du ministre en Allemagne, à l’invitation des partenaires et des leaders d’association de la diaspora camerounaise en Allemagne du 20 au 27 juin 2022.